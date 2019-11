Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Teurer wird die Kindergartennutzung in Schönbrunn ab 1. Januar. Bei Gegenstimmen von Carmen Oesterreich und Jens Feldhaus (beide SPD) beschloss der Gemeinderat vergangenen Freitag im Bürgersaal des Rathauses eine Anpassung der Entgelte für die Betreuung des Nachwuchses in den Kindertagesstätten in Moosbrunn und Haag. Die Elternvertreter beider Einrichtungen hatten zum Beschlussvorschlag bereits Stellung genommen und den neuen Entgelten zugestimmt. Die letzte Erhöhung erfolgte zu Beginn dieses Jahres.

Bürgermeister Jan Frey wies eingangs der lebhaften Beratung zu diesem Thema darauf hin, dass man trotz der nun kommenden Erhöhung noch weit unter den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge, dem sogenannten „Landesrichtsatz“, liege. Aus dem abgeschlossenen Haushaltsjahr 2018 ergebe sich im Bereich der Kindergartenbetreuung ein Defizit in Höhe von knapp 624.000 Euro. Somit habe man eine Kostendeckung von 40,75 Prozent in den beiden Einrichtungen. Trotz der relativ geringen Elternbeiträge belege dies im Vergleich zu anderen Gemeinden eine hohe Kostendeckung im Bereich der Kleinkinderbetreuung, führte Kämmerer Benedikt Münch aus.

Ob angesichts der finanziellen Lage der Kommune nicht eine etwas stärkere Erhöhung angebracht wäre, warf Volker Wesch (CDU) in den Raum. Was Jens Feldhaus zu spontanem Zwischenruf veranlasste. Denn die Erhöhung sei „teilweise recht happig“. Heftig wurde die Erhöhung debattiert. Ob man das Thema Kindergartengebühren nicht bei der nächsten Klausurtagung des Gemeinderats besprechen könne, regte Carmen Oesterreich an und plädierte für kostenfreie Kindertagesstätten. „Wenn Sie uns sagen, woher das Geld kommt, können wir das machen“, konterte Jan Frey. In Relation zu dem, was geboten werde, seien die Gebühren angemessen. Und man bringe Wertschätzung für die Arbeit der Erzieherinnen zum Ausdruck.

Eine kostenlose Nutzung der Kindergärten sei zwar grundsätzlich begrüßenswert, sagte Sascha Babovic (FW). Aber: „SAP hat nicht in Schönbrunn gebaut, sondern in Walldorf“, meinte er zur Finanzkraft der Gemeinde. Und hier habe man „ein super Angebot, und zwar richtig günstig“. Der alte Grundsatz „Was nix kost’, is nix“, gelte auch im Bereich der Kindergärten, betonte Karin Koch (CDU). Dr. Daniela Schroeder (FW) gab Koch recht und bat in Richtung Feldhaus, im Gremium demokratische Spielregeln walten zu lassen und andere nicht zu unterbrechen. Man habe in Schönbrunn „sehr günstige Gebühren“, die man aber nicht noch weiter erhöhen sollte, meinte sie zu Volker Weschs Vorschlag.

Benedikt Münch erläuterte, dass sich die Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock am Richtsatz orientierten. Je weiter die Gemeinde von diesem abweicht, umso weniger erhält sie aus diesem Topf. Zum Vergleich: In der Regelgruppe mit täglich fünfeinhalbstündiger Betreuung sind bei unter Dreijährigen für das erste Kind künftig 160 statt bislang 155 Euro je Monat fällig. Der Landesrichtsatz sieht 234 Euro vor. Bei über Dreijährigen werden statt bisher 102,50 Euro dann 106,50 Euro fällig. Der entsprechende Richtsatz kalkuliert mit 117 Euro. Die Kleinkindbetreuung in der Krippe wird ebenfalls um fünf auf 160 Euro erhöht. Der Landesrichtsatz veranschlagt dabei sogar 345 Euro.