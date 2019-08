Schönbrunn. (MD) Rings um Schönbrunn blüht’s derzeit in den schönsten Farben. Dort haben Landwirte auf ihren Äckern Blühstreifen angelegt. Einer von ihnen ist Jürgen Bayer. Der Ortsobmann des Bauernverbandes hat auf mehr als fünf Prozent seiner landwirtschaftlichen Fläche diese Mischungen ausgesät. Das Ganze erfolgt im Rahmen des "Förderprogramms für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl" (FAKT) und wird von Mitteln der EU und Unterstützung von Bund und Land getragen.

Ziel dabei ist die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft, der Schutz des Klimas und der natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, Luft sowie der Erhalt und die Verbesserung der Biodiversität und die Förderung der artgerechten Tierhaltung. So hat der 57-Jährige Samen mit Wildkräutern auf einem zuvor zur Getreideproduktion genutzten Acker in der Nähe des Kreisels ausgesät. Dort erstrahlt momentan gerade eine Vielzahl von Sonnenblumen. Die Saatgutmischungen enthalten aber auch eine Menge anderer Gewächse, die für Wildbienen und Insekten nützlich sind. Beispielsweise Klatschmohn, Koriander, Fenchel, Borretsch, Ringelblume, Perserklee, Saatwicke und Kornblume.

Fünf Jahre lang muss man gemäß Förderrichtlinien im Programm bleiben. Der Landwirtschaftsmeister sieht’s pragmatisch. So habe er einerseits kein Anbaurisiko. Denn für den Doppelzentner Weizen gebe es dieses Jahr gerade einmal 14 Euro. "Auf dieser Basis hat der Betrieb keine Zukunft", meint Bayer, zumal er in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen getätigt habe. Und der bürokratische Aufwand auch immer mehr zunehme. Andererseits leiste man mit Blumenwiesen und Blühstreifen einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt. Zumal die Landwirtschaft wegen Dünge- und Spritzmitteln nicht gerade den besten Ruf genieße.

"Wir werden häufig als Vergifter der Natur beschimpft." Ungerechtfertigt, wie der Fachmann betont. Denn man gehe mit dem Einsatz derartiger Mittel äußerst sparsam um, was nicht mit dem häufig hohen Verbrauch von Unkrautvernichtern in Privatgärten zu vergleichen sei. Jürgen Bayer hat auch eine Bienenweide neben einem ihm gehörenden Maisfeld in Richtung Moosbrunn angelegt. Aus eigenem Antrieb. Denn dafür gibt’s keinerlei Förderung.