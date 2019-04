Bürgermeister Jan Frey überreicht Landesehrennadel und Urkunde an Roger Fink (l.). Foto: Marcus Deschner

Schönbrunn. (MD) Ehre, wem Ehre gebührt. Roger Fink wurde beim Ehrungsabend der Gemeinde Schönbrunn im Bürgersaal von Bürgermeister Jan Frey mit der Landesehrennadel ausgezeichnet. Dörfliche Lebensstile seien durch eine überdurchschnittlich hohe Dichte sozialer Netze und Kontakte geprägt, betonte Frey. Verwandtschafts- und Nachbarschaftshilfe, Engagement in Vereinen und der Brauchtumspflege spielten im Zusammenleben eine wichtige Rolle und trügen sowohl zum Wohlstand als auch zur Identität der Dörfer bei.

Dies treffe auch auf die Schönbrunner Ortsteile nach wie vor zu. Die Musikkapelle Kleiner Odenwald Allemühl sei so ein Kulturträger, der seit 54 Jahren bestehe und im Gemeinwesen einen hohen Stellenwert einnehme, lobte Frey. Die Kapelle sei durch ihre musikalischen Erfolge weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt. Sie umrahme die verschiedensten Anlässe in der Gemeinde wie beispielsweise Musikfeste, Kerweumzüge, den Volkstrauertag, Weihnachtskonzerte und vieles mehr. Das alles funktioniere jedoch nicht ohne engagierte Mitglieder. Dazu gehöre Roger Fink, der bereits im Alter von elf Jahren 1978 der Kapelle als aktives Mitglied beigetreten sei.

Früh habe er Verantwortung übernommen und die Kassengeschäfte von 1986 bis 2000 geführt. Neben seiner aktiven Musikertätigkeit sei er zudem von 2000 bis Februar 2019 Vorsitzender des Vereins gewesen.

Viele Veranstaltung organisiert

Viele Veranstaltungen habe Roger Fink von Beginn an mitorganisiert und Traditionen wieder initiiert, rief Frey in Erinnerung. Beispielsweise das Musikfest anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Musikkapelle im Jahr 2015. Zudem habe sich Fink um die Ausbildung der Nachwuchsmusiker gekümmert, denn diese sei bei den Allemühlern rege und vorbildlich. Und man habe ihm maßgeblich zu verdanken, dass zwei CD’s professionell in einem Tonstudio aufgezeichnet und mit großem Erfolg vermarktet worden seien.

"Über 40 Jahre aktive Vereinsarbeit und davon über 30 Jahre Verantwortung im Vorstand zeugen von einem außergewöhnlich hohen Engagement, das es wert ist, heute mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg zu würdigen", sagte der Bürgermeister und überreichte unter dem Applaus der Gäste die Nadel sowie eine von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnete Urkunde.