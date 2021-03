Von Marcus Deschner

Schönbrunn. "Es ist alles toll gelaufen", freut sich Bürgermeister Jan Frey am Tag nach der großen Impfaktion im Bürgersaal des Schönbrunner Rathauses. 140 etwas ältere Bürger aus den fünf Ortsteilen erhielten dabei die erste Impfung gegen das Corona-Virus. Deshalb waren zwei Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises in den Kleinen Odenwald gekommen. Die Gemeinde hatte die Aktion sorgfältig vorbereitet. Freys Angaben zufolge wurden 180 Bürger ab einem Lebensalter von 80 Jahren im Vorfeld des Termins angeschrieben. 120 "Rückläufer" seien im Rathaus eingegangen. Von diesem Personenkreis seien zwei Drittel jedoch bereits in Impfzentren in Heidelberg oder Sinsheim versorgt worden.

Was also machen mit den freien Kapazitäten, fragte man sich daraufhin in der Verwaltung. Denn wegen "nur" 35 dann noch verbliebenen Impfwilligen sollte kein derart großer Aufwand betrieben werden. Flugs klemmten sich Verwaltungsmitarbeiter Manuel Lange und Frey selbst folglich samstags und sonntags vor dem Termin ans Telefon und fragten die "Generation Ü70" nach ihrer Impfbereitschaft. Die ließ sich nicht lange bitten, zahlreiche Menschen in dieser Altersklasse baten um einen Termin. Eine neue, wie beim Thema Corona eigentlich an der Tagesordnung, gerade erst erlassene Richtlinie, hatte es möglich gemacht, auch Personen zu impfen, bei denen die Acht beim Lebensalter noch nicht an erster Stelle steht.

Reger Andrang herrschte am Dienstag bereits morgens auf dem Schönbrunner Rathausvorplatz. Geduldig warteten dort Menschen, bis sie von Bürgermeister Jan Frey aufgerufen wurden. Dann ging’s mit Mund-Nasenschutz ins Foyer des Bürgersaals. Da dies nicht barrierefrei zu erreichen ist, musste Frey schon mal den ein oder anderen Rollator die paar Stufen hinuntertragen. Hinter Plexiglasscheiben sitzend, nahmen Petra Milverstaedt und Roger Fink von der Gemeindeverwaltung am "Check in" die Impfberechtigten, die häufig (Ehe-) paarweise kamen, in Empfang. Daten wurden abgeglichen, nach Vorerkrankungen, Bluthochdruck, Fieber, Medikamenten oder Allergiepass gefragt. Fehlen durfte auch nicht die Frage, ob man denn schon eine Impfung gegen Corona habe.

Am „Check In“ im Foyer des Schönbrunner Bürgersaals nahmen (v.r.) Roger Fink und Petra Milverstaedt die Daten der Impfberechtigten auf, Kämmerer Benedikt Münch kümmerte sich um die Organisation, Bürgermeister Jan Frey lotste in der vorgegebenen Reihenfolge ins Gebäude. Foto: Marcus Deschner

Und: "Haben Sie einen eigenen Kuli dabei"?, um das Ganze zu unterschreiben. Wer keinen hatte, bekam den Schreiber von der Gemeinde. Nach dem Händedesinfizieren geleitete Olivia Mühlfeld die Personen in den mit mobilen Stellwänden in verschiedene "Kabinen" aufgeteilten Bürgersaal, wo das Arztgespräch erfolgte. Das wurde durch einen Arzt und eine Ärztin durchgeführt. Weiter ging’s in die nächste "Kabine". Routiniert setzten dort Fachkraft Peggy Naumer und ihre Kollegen nach der Hautdesinfektion den kleinen "Pieks". Das war Ruckzuck erledigt. Im hinteren Teil des Bürgersaals mussten die Geimpften dann mit Abstand voneinander noch eine Viertelstunde warten. Damit Gewissheit bestand, dass keine Übelkeit auftrat, was von zwei DRK-Helfern überwacht wurde. Nach dem "Check out", bei dem zwei Damen des Gesundheitsamts nochmals Daten erhoben und die Impfpässe aushändigten, durfte der Saal durch den Seitenausgang verlassen werden.

Derweil war Kämmerer Benedikt Münch der "Mann für alle Fälle". Er kümmerte sich telefonisch etwa um "Nachrücker" oder half im Saal aus.

Laut Jan Frey hatte man im Vorfeld nur zwei Absagen. Eine Frau musste kurzfristig ins Krankenhaus, ein Mann war positiv getestet worden. "Bei den Geimpften herrschte große Dankbarkeit", berichtet Frey. Etliche hätten die Helfer mit Schokolade und Pralinen beschenkt. Termin für die zweite Impfung in Schönbrunn ist am 27. April wiederum im Bürgersaal.