Schönbrunn. (MD) Voran geht’s derzeit im künftigen Baugebiet "Im Viertel III" in Haag. Bürgermeister Jan Frey informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass derzeit Untersuchungen zum Artenschutz und zum Bodengutachten liefen. Erst dann könne ein Vorentwurf für einen Bebauungsplan für das etwa 2,2 Hektar große Gebiet erstellt werden.

Er rechnet damit, dass es Mitte Juni so weit sein wird. Den Plan stelle man dann den Bürgern vor, die dazu ihre Anregungen abgeben könnten. Ein Entwurf des Bebauungsplans könne dann voraussichtlich im Oktober stehen. Dann folge wieder die Offenlage des Plans mit Beteiligung der Öffentlichkeit. Die dann vorgetragenen Ideen und Bedenken prüfe der Gemeinderat, ehe ein endgültiger Beschluss gefasst werde. Er hofft, dass die Erschließung dann im kommenden Jahr starten kann. Wie Frey auf Nachfrage erläuterte, sollen in dem kleinen Gebiet in der Nähe des Steinbruchwegs zwischen 26 und 30 Bauplätze entstehen. Dafür gebe es auch schon eine Reihe Interessenten. Das ganze Verfahren hatte sich verzögert, nachdem sich durch zwei Neubürger bekanntermaßen eine Bürgerinitiative gebildet hatte. Die wollte erreichen, dass der vergangenen Juli vom Gemeinderat getroffene Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet bei einem Bürgerentscheid gekippt wird. Begründet wurde dies mit entgegenstehenden Umwelt- und Naturschutzzielen. Sie scheiterte jedoch daran, da sich fast 80 Prozent der Abstimmenden am 20. März beim Urnengang gegen das Begehr der Initiative ausgesprochen haben.