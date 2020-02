Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Mit einer "roten Null" schließt der Haushaltsplan für das Jahr 2020, der am Freitag vom Gemeinderat bei einer Gegenstimme von Alexander Wäsch (FW) verabschiedet wurde. Im Ergebnishaushalt wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 6,615 Millionen Euro festgesetzt. Dem stehen Aufwendungen von knapp 6,644 Millionen Euro gegenüber, so dass unter dem Strich ein Minus von rund 29.000 Euro steht.

Nach einführenden Worten von Bürgermeister Jan Frey gab Kämmerer Benedikt Münch zunächst einen Überblick auf das Haushaltsjahr 2019. Das sei deutlich besser gelaufen als geplant. Statt einem geplanten Ansatz von knapp 6000 Euro könne man sogar mit einem vorläufigen Ergebnis von 80.000 Euro rechnen.

Zu verdanken habe man das vor allem der sprudelnden Gewerbesteuer. Die sei mit 300.000 Euro veranschlagt worden. Mittlerweile liege man für 2019 schon bei knapp 460.000 Euro. Allerdings müsse man dafür statt geplanter 57.000 Euro dann knapp 94.000 Euro als Umlage ans Land abführen.

Eine Punktlandung habe man bei der Grundsteuer erzielt, für die 303.000 Euro im Gemeindeetat einkalkuliert worden seien. Die Schlüsselzuweisungen seien mit 1,574 Millionen Euro etwa auf Höhe der Planungen geblieben. Ebenso die Finanzausgleichsumlage mit 745.000 Euro und die Kreisumlage mit 935.000 Euro. Fürs Personal habe man 2,141 Millionen und damit etwas weniger als kalkuliert aufwenden müssen. Mit dem 2020er-Ansatz könne man leben, sagte Münch.

Aber: "Problematisch wird’s, wenn die Konjunktur zurückgeht. Als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer habe man wieder gut 1,8 Millionen Euro kalkuliert, bei der Gewerbesteuer 350.000 Euro angesetzt. Trotz Tilgung von 373.000 Euro steige die Verschuldung der Gemeinde durch Neuaufnahme einer knappen Million auf fast 2,3 Millionen Euro.

"Es ist, wie es ist, wir werden im Handlungsspielraum auch in den nächsten Jahren eingeschränkt sein", sagte Jürgen Dinkeldein (FW). Alexander Wäsch (FW) zeigte sich erschrocken über die hohe Kreditaufnahme von 950.000 Euro. Er übte heftige Kritik an der geplanten Beteiligung der Gemeinde an der Netze BW in Höhe von 380.000 Euro. Hintergrund: Die Gemeinde soll sich an dem Projekt finanziell in dieser Größenordnung beteiligen und darf auf eine gute Verzinsung hoffen. Allerdings: Sollte das Ganze scheitern und in die Insolvenz gehen, ist das Geld fort, wie ein Sprecher des Konzerns bei der Vorstellung des Modells vergangenes Jahr im Rat erläuterte. Das, so Jan Frey, sei allerdings "höchst unwahrscheinlich".

Gleichwohl: "Da kann ich nicht mit", stellte Wäsch klar und kündigte Ablehnung des Haushalts an. "Der Haushalt ist wieder mal auf Kante genäht", äußerte Karin Koch (CDU). "Hoffentlich hält er". Und die Vorstellung, ein tolles Kneipptretbecken zu bauen, sei daher "außerhalb jeglicher Reichweite". Die Hoffnung, dass die Hochkonjunkturphase bleibt, äußerte Carmen Oesterreich (SPD).

Man brauche einen Plan für die Zukunft, auch um die Einwohnerzahl der Gemeinde wieder zu steigern. Parteikollege Jens Feldhaus forderte, auch mal Visionen darzustellen, "ohne aufs Geld zu schauen". Ohne das nötige Geld seien Visionen nichts wert, selbst wenn sie noch so schön seien, entgegnete Frey: "Wir sollten erst mal erhalten, was wir haben".