Haag. (MD) Ruhe herrscht seit einiger Zeit, was die Wildschweinplage in Eberbach angeht. Suchten die Borstenviecher noch vor zwei Jahren ständig waldnah gelegene Hausgärten, den Jugendzeltplatz im Ittertal und sogar den Friedhof beim Aufspüren von Nahrung heim, so wurden in den letzten Monaten dort keine mehr gesichtet. Vielleicht auch dank zwischenzeitlich getroffener Schutzmaßnahmen wie Umzäunungen.

Hart traf es jedoch dieser Tage einen Landwirt bei Haag. Die Wildschweine liefen durch ein großes Maisfeld, legten die Pflanzen um und fraßen die halbreifen Maiskolben. Da halfen auch die zuvor rings um den Acker getroffenen "Verstänkerungsmaßnahmen" nichts. Hier wurden Tücher aufgehängt, die mit einer für die Wildschweine übelriechenden Tinktur getränkt waren.

Die Schadensproblematik muss nun zwischen Bauer und Landwirt geklärt werden.