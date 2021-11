Schönbrunn. (MD) Ein sattes Plus soll der Schönbrunner Gemeindewald im kommenden Jahr bringen. Kreisforstamtsleiter Manfred Robens und Revierleiter Klau Berberich stellten in der Gemeinderatssitzung am Freitag im Bürgersaal den Forsthaushalt und den Hiebsplan für das Jahr 2022 vor. Einnahmen von 230.600 Euro stehen plangemäß Ausgaben von 144.600 Euro gegenüber, so dass unterm Strich 86.000 Euro in die Gemeindekasse fließen sollen. Geplant ist ein Einschlag von 3450 Festmetern Holz. Das jährliche Durchschnitts-Soll des Holzeinschlags nach der Forsteinrichtung für die Jahre 2016 bis 2025 liegt bei rund 3000 Erntefestmetern.

Der Einschlag im Jahr 2020 lag mit 3150 Erntefestmetern demnach geringfügig über dem jährlichen Plansoll, aber weit unter dem für das gleiche Jahr geplanten Einschlag von 4485 Festmeter. Bedingt durch die Käfersituation bestand insbesondere für die Fichtensortimente kein Markt. Der geplante Einschlag bei dieser Holzart wurde daher ins Jahr 2021 verschoben. Trotz der schwierigen Marktsituation konnte das Wirtschaftsjahr 2020 immer noch mit einem Überschuss von 26.500 Euro abgeschlossen werden. Allerdings blieb der Gewinn weit hinter dem angepeilten Ziel von 68.000 Euro zurück. Im Jahr 2020 standen Einnahmen von 158.000 Euro Ausgaben von rund 131.600 Euro gegenüber. Durch den ins Jahr 2021 verschobenen Einschlag erhöht sich der Überschuss bei der Jahresabrechnung für den noch laufenden Zeitraum.

Der Einschlag im Jahr 2022 verteilt sich massenmäßig zu zwei Dritteln auf Nadelholz und zu einem Drittel auf Laubholz. Hauptsortimente sind Fichte und Buche, dazu kommen Douglasie, Kiefer, Lärche und Eiche. Im ersten Quartal des kommenden Jahres sind nach den Angaben der Forstleute vier Hiebe mit einer Einschlagsmenge von 2000 Festmetern vorgesehen. Ein kleinerer Einschlag ist im dritten Quartal geplant, und die Restmenge von 500 Festmetern soll im Winter eingeschlagen werden. Die Haupteinnahmen in Höhe von knapp 224.600 Euro kommen hauptsächlich aus der Holzernte. Weitere kleine Posten wie Erlöse aus der Jagd von knapp 1400 Euro und Gelder für Erholungsvorsorge von rund 4000 Euro tragen zum positiven Ergebnis des Verwaltungshaushalts im Forst bei.

Dem gegenüber stehen 73.000 Euro an Aufwendungen für die Holzernte, 45.000 Euro für Verwaltungskosten, 12.000 Euro für Erschließung, knapp 10.000 Euro an Gemeinkosten, 3000 Euro für Kulturen und tausend Euro für den Waldschutz im Haushalt. Lob gab’s im Ratsrund nicht nur für den erwarteten "ordentlichen" Überschuss, sondern auch für die gute Bewirtschaftung des Waldes. Mit etwa hundert Festmetern habe man nur sehr wenig Käferholz gehabt. Das sei vor allem dem Umstand zu verdanken, dass vom Forst rechtzeitig steuernde Maßnahmen ergriffen worden seien. Der Gemeinderat nahm den Waldhaushalt und den Hiebsplan 2022 mit seinen Bestandteilen zur Kenntnis und stimmte einmütig dem geplanten Einschlag sowie der Betriebsplanung zu.