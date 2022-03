Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn. Es hat sich niemand beworben auf die verwaiste evangelische Pfarrstelle. Anfang Dezember wurde sie im von der Landeskirche in Karlsruhe herausgegebenen "Gesetzes- und Verordnungsblatt" offiziell angeboten, doch ohne Resonanz. Für die Gläubigen und Kirchgänger in Schönbrunn und seinen vier Ortsteilen Allemühl, Haag, Moosbrunn und Schwanheim bedeutet das: Sie müssen noch über die mittlerweile fast acht Monate hinaus ohne eigenen Geistlichen, ohne eigene Geistliche zurechtkommen. Wie lange genau, ist gegenwärtig noch offen.

Seit im vergangenen August Pfarrerin Nadine Jung-Gleichmann mit ihrer Familie den Kleinen Odenwald Richtung Schweinfurt verlassen hat, teilen sich bekanntlich mehrere in der Umgebung aktive oder bereits im Ruhestand befindliche Pfarrer die Vakanzvertretung. An vorderster Front dabei ist Gero Albert aus Eberbach, der in Schönbrunn auch als Verwalter fungiert. Laut Albert hat die Kirchengemeinde Eberbach-Neckargemünd auf eine zweite Stellenausschreibung verzichtet. Stattdessen will sie sich, auch diese Möglichkeit steht ihr offen, von der Landeskirche einen geeigneten weiblichen oder männlichen Kandidaten zuteilen lassen. "Nochmal ausschreiben hätte bedeutet, dass zwischenzeitliche Bewerbungen bis zum Ende des Verfahrens nicht hätten berücksichtigt werden können", erklärt Albert. Offensichtlich setzt man auch auf eine Lösung dieser Art.

Dabei erlebt Schönbrunn eine langwierige Pfarrstellenvakanz nicht zum ersten Mal. Bevor im September 2010 Nadine Jung-Gleichmann das Pfarrhaus im Kehracker bezog, war deren unmittelbare Vorgängerin schon drei Jahre weg. Von 1998 bis 2007 war Angelika Bless Pfarrerin von Schönbrunn, auch sie wirkte davor schon als Vakanzvertretung. Dann kam lange nichts, bis von 2009 bis August 2010 noch die damalige Vikarin und heutige Bischöfin von Baden Dr. Heike Springhart einsprang. Dass die seit 2019 als Vikarin hier tätige Alison Albert vor Kurzem ebenfalls das Feld geräumt hat, verschärft die momentane Personalknappheit zusätzlich. Denn eine Nachfolge für sie wird es erst geben, wenn sich ein neuer Pfarrer für die Ausbildung eines jungen Theologen gefunden hat.

Wen die Landeskirche schicken wird, ist natürlich noch unbekannt. "Aber wir haben ein Mitspracherecht", weiß Norbert Moser, als Schönbrunner Kirchenältester Vorsitzender des gesamten Kirchengemeinderats. Moser ist guter Dinge, obwohl auch ihm durch die unbesetzte Pfarrstelle viel mehr Arbeit zugewachsen ist. Zum Glück, so Moser, habe man in Gero Albert einen sehr engagierten Pfarrer an der Seite, der regelmäßig kommt und sich kümmert.

"Wir machen das Beste aus der Vakanz", versichert Norbert Moser, Ermüdungserscheinungen sind ihm fremd. So ist und war der Schönbrunner auch tatkräftig an der in Eigenregie gemachten Renovierung des Pfarrhauses beteiligt. Die Fußböden wurden abgeschleift, die Wände frisch gestrichen: die sehnlich erwartete neue Pfarrfamilie soll hier ein schönes Zuhause vorfinden.

Die Sprechstunden im Pfarrbüro, wo als Sekretärinnen jetzt auch Karola und Bettina Gärtner mehr um die Ohren haben, hat Moser abgeändert. Dreimal die Woche vormittags, einmal nachmittags je zwei Stunden ist das Büro besetzt. Und einmal die Woche, so der Kirchenälteste, "guck ich hier selbst vorbei".