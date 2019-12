Schönbrunn. (pm/fhs) Was in Schönbrunn als Test angelaufen ist, macht sich gut – das teilt zumindest die Wirtschaftsförderung im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit: Emmas App ermögliche es auch in der Weihnachtszeit, bequem und intelligent einzukaufen. Seit dem offiziellen Start dieser Digitalplattform zur Versorgung des ländlichen Raums gab es laut Landratsamtssprecherin Silke Hartmann 333 Bestellungen und 131 Lieferungen. Die 13 Partner haben für Kunden via Emmas App über 1000 Produkte im Angebot.

Seit einem Vierteljahr steht die App der Öffentlichkeit zur Verfügung, nachdem es zuvor die Testläufe wie 2018 in Schönbrunn gab. Unter den 13 Produktanbietern sind Bäcker, Metzger, Hof- und Dorfladen. Über die App können die Nutzer Lebensmittel bei regionalen Geschäften reservieren oder bestellen, online bezahlen und sich durch ihre mobile Nachbarschaft mitbringen lassen. In Schönbrunn kann man sich zudem die Waren an die Abholstation am Rathaus liefern lassen. Möglich macht dies u.a. die Software von „CrowdMyRegion“ und der Entwicklerfirma Ciconia Software aus der Universität Mannheim.