Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Durch geplante kommunale Investitionen in Höhe von 1,5 Millionen Euro in diesem Jahr erhöht sich auch der Schuldenstand der Gemeinde entsprechend. Kämmerer Benedikt Münch nannte bei der Haushaltseinbringung im Gemeinderat Zahlen. So betrugen die Verbindlichkeiten der Gemeinde am 1. Januar 2020 knapp 1,7 Millionen Euro. 140.000 Euro wurden letztes Jahr getilgt, eine halbe Million Euro neu aufgenommen. Ende des Jahres 2020 stand man mit 2,05 Millionen Euro in der Kreide, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 714 Euro entspricht. Die geht demnächst kräftig nach oben.

Nach Münchs Darstellung werden dieses Jahr zwar 282.000 Euro zurückbezahlt, jedoch auch eine knappe Million neu aufgenommen. Planmäßig liegt man Ende 2021 bei gut 2,7 Millionen Schulden oder 945 Euro pro Nase. Unverändert sollen die Steuerhebesätze bleiben. Diese liegen seit dem Jahr 2010 bei 340 Punkten für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer, nachdem man im Jahr 2005 noch bei 330 Punkten war. Nach einem Rekordergebnis von einer halben Million Euro 2020 soll diese heuer 400.000 Euro in die Gemeindekasse spülen. Er ging auch auf die Entwicklung der Liquidität ein, die nach Plan zum Jahresultimo bei knapp 646.000 Euro liegt. Der Mindestbestand muss nach der Gemeindehaushaltsverordnung gut 113.000 Euro betragen.

Die Zahl der investiven Maßnahmen in Zukunft ist groß. Schwerpunkte in den Jahren 2021 bis 2024 sind der Ausbau der Schönblickstraße in Allemühl mit 345.000 Euro, die Sanierung der Eberbacher Straße in Schwanheim (2,5 Millionen Euro), die Sanierung des Ringwegs in Haag (540.000 Euro), der Ausbau der Breitbandinfrastruktur, die Kanalsanierung in Haag, die Sanierung der Herzackerstraße in Schönbrunn (je 200.000 Euro), der Neubau des Oberen Talwegs in Haag (600.000 Euro), die Ersatzbeschaffung eines Bauhofunimogs (140.000 Euro), ein neues Mittleres Löschfahrzeug für die Feuerwehr (300.000 Euro) und die Sanierung eines Hochbehälters für die Wasserversorgung (180.000 Euro).

Doch damit längst nicht genug. Auch für nach 2024 hat die Gemeinde schon etliche Projekte ins Auge gefasst, ohne dass Münch dazu konkrete finanzielle Angaben machte. Im Hochbaubereich vorgesehen sind die Sanierung der alten Schule in Allemühl, die auch als Dorfgemeinschaftshaus dient, der Raingartenhalle in Haag, des alten Rathauses in Haag, eines weiteren Wasserhochbehälters, die energetische Sanierung des Kindergartens Sonnenhalde in Moosbrunn sowie der Grundschule in Schönbrunn und die Sanierung des Gemeindewohnhauses in der Baumgartenstraße in Schönbrunn.

Noch länger ist die Liste im Tiefbaubereich. Geplant sind die Bachsanierung in Allemühl, die Sanierung der Heidelberger Straße in Haag, die Erschließung "Im Viertel III" in Haag, die Sanierung der Panoramastraße/Schulstraße sowie des Oberen Talwegs in Haag, die Bachbettsanierung des Lobbachs in Haag, die Sanierung des Höhenwegs, des Gründelswegs und des alten Bergwegs in Moosbrunn, die Sanierungen der Haager Straße, der Straße "Im Kehracker" und der Hainbuchenstraße in Schönbrunn sowie Waldstraße, Burgstraße, Höhenstraße und Bergstraße in Schwanheim.