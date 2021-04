Neu gestaltet werden soll der Schönbrunner Spielplatz, in dem einige Spielgeräte stehen und auch ein Brunnen plätschert. Foto: Marcus Deschner

Schönbrunn. (MD) Neu gestaltet werden soll der Schönbrunner Kinderspielplatz neben der Filiale der Volksbank Neckartal. Darüber unterrichtete Bürgermeister Jan Frey den Gemeinderat.

In Zusammenarbeit mit einem Spielgerätehersteller erstelle man gerade eine Planung für die Neukonzeption. In diese werde auch eine Sprecherin der Eltern einbezogen. Kürzlich habe es mit dem Planer einen Vor-Ort-Termin gegeben. Frey rechnet damit, dass die Planung in etwa zwei Wochen der Gemeinde vorliegt. Dann werde man die Vorstellungen auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung setzen.

Auch von einem "Zeitfenster" für die Sanierung des Übergangs zum Dorfplatz Allemühl konnte Frey berichten. Der beauftragte Ingenieur aus Mosbach rechne damit, dass Ende Juli die wasserrechtliche Genehmigung für das Projekt vorliege. Anfang August sollten die Förderbescheide eingegangen sein. Mitte August wolle man die Maßnahme ausschreiben. Eine Vergabeentscheidung könne der Gemeinderat dann in der ersten Sitzung nach der Sommerpause treffen. Im Oktober/November kann das Vorhaben dann durchgezogen werden. Falls die Witterung mitspiele. Der Ingenieur und Frey wollten daher nicht ausschließen, dass die Umsetzung erst im Frühjahr 2022 erfolgen kann, ehe der Zuweg zum Dorfplatz wieder gefahrlos befahren werden kann.

Einen neuen Internetauftritt bekommt die Gemeinde Schönbrunn in naher Zukunft. Und zwar kostenlos. Wie Jan Frey ausführte, habe man sich erfolgreich bei einem Auszubildendenprojekt beworben. Der "Förderverein für regionale Entwicklung" mit Sitz im brandenburgischen Nuthetal habe sich zum Ziel gesetzt, die bereits vorhandenen Informationsangebote öffentlicher und privater Institutionen miteinander zu verknüpfen. "Vier bis fünf Monate" dauert laut Frey die Erstellung der barrierefreien Webseite. Seinen Angaben zufolge koste die Gestaltung eines solchen Internetauftritts normalerweise zwischen fünf- und achttausend Euro. So fielen für die Gemeinde jedoch künftig nur 15 Euro monatliche Serverkosten an.

Obwohl man dazu nicht verpflichtet sei, versorge man ab Anfang Mai die Kindergartenkinder mit Corona-Selbsttests, informierte der Bürgermeister. Zwei Testkits je Kind und Woche gebe man den Eltern, damit diese die Testungen zu Hause vornehmen könnten. Die Erzieherinnen in den beiden kommunalen Einrichtungen würden sowieso regelmäßig verpflichtend getestet.