„Im Viertel III“ heißt das Neubaugebiet in Haag, wo die Gemeinde Schönbrunn Baugrund für an die 30 Wohnhäuser entwickeln möchte. Bis zum Bürgerentscheid am 20. März stockt jetzt die Planung. jbd/Foto: Marcus Deschner

Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn. Wird es in Haag das Neubaugebiet "Im Viertel III" mit an die 30 Grundstücken geben — oder wird der vom Gemeinderat gefasste Aufstellungsbeschluss gekippt? Das zu entscheiden liegt jetzt in Bürgerhand. In dem am 20. März anberaumten Bürgerentscheid, laut Bürgermeister Jan Frey dem ersten in der Geschichte der Gemeinde Schönbrunn, wird über die Realisierung eines Projekts bestimmt, das darauf abzielt, vor allem junge Familien am Ort zu halten.





Beide Kontrahenten sind inzwischen in den offenen Wettstreit um Stimmen getreten und machen ihre Positionen deutlich. Während der Bürgermeister im aktuellen Amtsblatt für die Realisierung des Neubaugebiets wirbt, weil die Gemeinde dringend Flächen für die Eigenentwicklung brauche, ruft die dagegen gerichtete Bürgerinitiative in einer Pressemitteilung dazu auf, im Sinne einer aktiven Gestaltung der Ortsteilentwicklung auf jeden Fall zur Wahl zu gehen — "egal ob pro oder kontra".

Die Bürgerinitiative (BI) sieht sich in dieser Angelegenheit um einen erhofften Kompromiss mit dem Gemeinderat betrogen. Nach BI-Darstellung hat es die Gegenseite an "ehrlichem Interesse" daran fehlen lassen. Vielmehr sei im Gespräch miteinander deutlich geworden, dass es dabei nur um die schnellstmögliche Festlegung eines Wahltermins gegangen sei.

So wirft die aus der Nachbarschaft der geplanten Haager Neubaufläche hervorgegangene Initiative dem Rat vor, sich auf ihre "leicht umsetzbaren Kompromissvorschläge" gar nicht eingelassen, sondern sich nur darauf verlegt zu haben, deren Nichtumsetzbarkeit zu begründen. "Ein einziger Obstbaum am Rande des zukünftigen Baugebiets wurde beispielsweise als Begründung herangezogen, den bisherigen Anwohnern den gewünschten begrünten Abstand zum neuen Baugebiet zu verwehren", schreibt die BI. "Der Baum brauche mit 20 Metern Breite alles verfügbare Grün und könne auf einem ’nur’ 12 Meter breiten Grünstreifen nicht überleben", wird die Argumentation des Gemeinderats wiedergegeben.

Auch andere Wünsche wie der nach begrüntem Sichtschutz am Rand der künftigen Grundstücke wurden laut BI einfach abgetan. Und die wegen der gefürchteten Überlastung des bestehenden Leitungssystems geforderte umfassende Sanierung des Zu- und Abwassersystems im bestehenden Wohngebiet sei nicht geplant.

Nah beieinander sieht man die beiderseitigen Interessen einzig in Sachen "Bauzwang". Damit soll erreicht werden, dass Bauland nicht als Anlageobjekt gehortet werden kann, sondern binnen einer festgelegten Frist tatsächlich bebaut wird. Und diese Frist, darin sei man sich einig, soll möglichst kurz sein.

Dass er den Vorschlägen der Gegenseite mit Desinteresse begegnet sei, will Bürgermeister Jan Frey keinesfalls auf sich sitzen lassen. Im Amtsblatt erklärt er seinerseits, dass viele der nach Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses aufgeworfene Fragen überhaupt "erst im Zuge des Verfahrens" gemeinsam mit Bürgerschaft, Öffentlichkeit und Trägern öffentlicher Belange beantwortet werden könnten. Unstrittig sei allerdings schon jetzt, dass "die Entwässerung des Baugebiets gesichert ist" und dass "die Einrichtung eines acht Meter breiten öffentlichen Grünstreifens zwischen alter und neuer Wohnbebauung weder im Sinne von Natur-, Arten- und Bodenschutz ist", noch dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Bodenressourcen entspreche. Frey hält eine mit den bestehenden Biotopen und dem landwirtschaftlichen Naturraum unmittelbar zusammenhängende öffentliche Grünfläche für ökologisch sinnvoller. So lasse sich dort auch der alte, "für die Biodiversität wichtige" hochstämmige Birnbaum nachhaltig sichern.