Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Bei der Erneuerung des Bachübergangs zum Allemühler Dorfplatz ist die Gemeinde einen Schritt weiter. Der Bauausschuss vergab am Montag die Ingenieurleistungen dafür an ein Mosbacher Ingenieurbüro zum Preis von 21.500 Euro. Wie von der Verwaltung dazu ausgeführt wurde, kam es bei der Überfahrt mit einem Wohnmobil über die Pleutersbach-Querung im Jahr 2018 zu einem Unfall. Danach wurde eine Bauwerksprüfung durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass das Brückchen, das im Wesentlichen aus einem großen Rohr mit Material darüber besteht, in einem äußerst schlechten Zustand ist und für jeglichen Fahrzeugverkehr sofort gesperrt werden muss. Die Sperrung folgte dann auch unverzüglich. Das Büro bescheinigte auch, dass eine Reparatur unwirtschaftlich wäre.

In der Folge wurden die Baukosten für die Sanierung auf knapp 130 000 Euro inklusive Ingenieurleistungen veranschlagt. Für die Maßnahme wurden Fördermittel nach dem Landes-Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) beantragt. Der Antrag mit einer Fördersumme von knapp 84 000 Euro wurde zwar zwischenzeitlich in das Förderprogramm aufgenommen, jedoch noch nicht beschieden. Denn für den Ersatzneubau ist auch eine wasserrechtliche Erlaubnis für den Eingriff in das Gewässer einzuholen. Die muss dann zusammen mit der Ausführungsplanung zur endgültigen Bewilligung der Fördermittel beim Regierungspräsidium Karlsruhe vorgelegt werden.

Das Mosbacher Büro will die fehlenden Unterlagen schnellstmöglich ausfertigen, damit diese bis Ende Mai zur Genehmigung vorgelegt werden können. Mit einer Genehmigung rechnet man Ende Juli, mit dem Zugang des endgültigen Förderbescheids zwei bis drei Wochen später. Mitte August soll das Leistungsverzeichnis für die Maßnahme erstellt werden, die Vergabe durch den Gemeinderat soll in der ersten Sitzung nach der Sommerpause erfolgen. Sofern die Witterung es zulässt, könnten die Arbeiten dann im Oktober/November starten. Gleichwohl sei nicht auszuschließen, dass der Baubeginn erst im Frühjahr 2022 erfolgt.

Erneuert werden soll die Straßenbeleuchtung in der Haager Rathausstraße. Massive Schäden im Kronenbereich der dort stehenden Gerichtslinde seien zwar nicht die alleinige Ursache für die erforderlichen Veränderungen der Beleuchtung dort, wohl aber der auslösende Faktor, erläuterte Bauamtsleiter Karl Wilhelm.

Die Beleuchtung in der Rathausstraße beschränke sich bisher auf zwei Leuchten. Eine davon sei durch die Sicherungsmaßnahmen an dem Jahrhunderte alten Baum nicht betroffen und bleibe unverändert. Die ebenfalls mittels Freileitung versorgte Mastansatzleuchte unterhalb einer dort ansässigen Praxis habe man aber aus Sicherheitsgründen entfernen müssen. Der Holzmast sei beschädigt und bereits von Insekten befallen, sodass eine Standsicherheit nicht mehr gewährleistet gewesen sei. Die Freileitung zur Stromversorgung dieser Lampe führe vom früheren Rathaus durch den Kronenbereich der Linde. Daher war eine Begutachtung der Baumschäden nicht möglich. Auch dem geplanten baumchirurgischen Eingriff stünde die Leitung im Wege. Die Netze BW habe daher im Auftrag der Verwaltung die Leitung abgebaut. Alternativ ist vorgesehen, zwei neue LED-Leuchten zu installieren. Um die Versorgung über Freileitungen zu ermöglichen, müssen Stahlmasten verwendet werden. Das Angebot des Stromversorgers für den Austausch belief sich auf rund 5 500 Euro, der Ausschuss stimmte zu.

Zustimmung gab’s auch für den Neubau eines Stahlgitterturms sowie "Outdoortechnik" auf einer Fundamentplatte im Gewann "Kerlesäcker" bei Haag. Bauen will den rund 25 Meter hohen Sendemast die Deutsche Funkturm GmbH. Die Anlage soll die Mobilfunkversorgung in Haag wesentlich verbessern.