Von Martina Birkelbach

Eberbach/Schönbrunn/Wiesenbach. Wären sie sich einfach so auf der Straße begegnet, hätten sie sich nicht wiedererkannt. Vier Jahre liegen dazwischen. Mit vielen Emotionen und Tränen lief das Treffen kürzlich ab.

Monique Christian, die als 14-Jährige bei einem schweren Verkehrsunfall am 28. Dezember 2014 bei Schönbrunn mehr als 60 Meter aus dem Auto geschleudert wurde, konnte sich an die Ersthelfer nur schwach erinnern. In der Klinik hatte sie mit einer Beckenringtrümmerfraktur und eine Schädigung sämtlicher innerer Organe zu kämpfen. Noch heute leidet sie unter den Folgen.

Ersthelferin Larissa Thatschenko kümmerte sich um das Mädchen, hätte sie aber nicht mehr wiedererkannt. Die heute 18-jährige Monique hat die Ersthelfer gesucht und mit Thatschenko und ihrem Lebensgefährten immerhin zwei der insgesamt wohl vier oder fünf zuerst am Unfallort eingetroffenen Personen gefunden.

Für Monique ist Larissa eine "Heldin", die ihr vielleicht das Leben gerettet hat. Die beiden sind sofort per "Du". "Es tut so gut, Danke zu sagen. Ich bin so froh, dass es noch so Menschen gibt", sagt Monique beim Wiedersehen unter Tränen.

Auch ihre Mutter und Oma, die sie begleitet haben, können die Tränen nicht zurückhalten. Einzig die kleine Schwester saust fröhlich umher. Sie weiß noch nicht, worum es geht. Auch wenn das Gespräch die schrecklichen Erinnerungen wieder vollends aufgewühlt hat, ist Monique froh, "ihre Lebensretterin" gefunden zu haben. "Jetzt kann ich alles besser verarbeiten."

Die in Wiesenbach lebende Larissa Thatschenko, wurde über Freunde auf den Artikel aufmerksam gemacht. "Mich hat das damals schon ein paar Wochen sehr beschäftigt. Ich bekam am selben Abend einen Anruf von der Polizei, dass Monique operiert wird - habe dann aber nie wieder etwas von dem Mädchen gehört. Und das Leben geht natürlich weiter. Vier Jahre später zu lesen, dass sie so schlimme Verletzungen und über 15 Operationen hinter sich hat, hat mich schon bedrückt. Ich habe einige Tage überlegt, ob es überhaupt gut ist, wenn ich mich melde; ob da nicht zu viel wieder aufgewühlt wird", sagt sie.

Mit "gemischten Gefühlen" ist sie zu dem Treffen in Eberbach erschienen. Die gelernte Krankenschwester arbeitet in der Kopfklinik Heidelberg. Für sie war es selbstverständlich, am Unfallort anzuhalten und zu helfen. Es war ihr erster Einsatz außerhalb der Klinik. "Das ist natürlich etwas völlig anderes, ohne Ärzte, ohne Equipment, nur mit einem Verbandskasten im Auto." Sie sieht sich selbst nicht unbedingt als Lebensretterin.

"Ich habe sie ja nicht aus dem Auto rausgezogen oder wiederbelebt oder irgendetwas in der Art. Ich habe nicht überlegt, wir haben völlig selbstverständlich angehalten. Sicher haben wir Gutes getan, aber wir sind keine Helden. Ich hoffe natürlich, dass mir auch geholfen wird, sollte ich mal im Graben liegen." Die Situation, dass hinterher jemand "Danke" sagt, kennt sie zwar aus der Klinik, aber sich Jahre später auf ein Gespräch einzulassen und den Ablauf des Unfalls zu erzählen, ist ihr fremd.

Larissa Thatschenko und ihr Lebensgefährte waren am 28. Dezember 2014 von Mosbach nach Wiesenbach unterwegs. "Eigentlich fahren wir da nicht über Schwanheim und Schönbrunn. Warum wir die Strecke gefahren sind? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht wollten wir noch meine Mutter besuchen, die in der Gegend wohnt."

An alles kann sich die 42-Jährige nicht mehr erinnern. Aber sie weiß, dass sie und ihr Freund von der lang gezogenen Kurve aus etwas im Feld haben liegen sehen. "Es war sehr kalt, alles war dick mit Schnee und Eis bedeckt. Als wir dem Kreisel bei Schönbrunn näher kamen, sahen wir, dass es ein Auto war, das da im Graben lag. Wir haben angehalten, fast zeitgleich mit zwei anderen Personen."

Während Thatschenkos Freund oben blieb, die Straße sicherte und wohl gemeinsam mit der anderen Person den Notruf verständigte, lief Larissa mit der zweiten Person runter zum Auto. "Meine Schuhe sind fast im Schnee versunken. Monique lag weit entfernt vom Auto auf dem Rücken und sie war ansprechbar. Die Fahrerin mit ihrem Kind haben wir zuerst gar nicht gesehen. Der Unfall muss ganz kurz vorher passiert sein, wären wir etwas früher um die Kurve gefahren, hätten wir wahrscheinlich noch gesehen, wie es passiert ist."

Larissa Thatschenko hat mit Monique geredet. "Sie hat angegeben, dass sie ihr Bein nicht bewegen kann. Da muss man vorsichtig sein. Das kann von der Halswirbelsäule oder generell von der Wirbelsäule her kommen; innere Verletzungen sieht man nicht. Ich habe sie nicht bewegt. So etwas müssen Profis machen. Ich glaube, ich habe sie nur ganz leicht abgetastet. Ihr Kreislauf war stabil. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Puls gemessen habe - das mache ich meist rein instinktiv. Ich habe mich mit ihr unterhalten, um eventuelle Veränderungen festzustellen; mein Freund hat eine Decke aus dem Auto gebracht. Es war wichtig, dabeizubleiben, bis der Notarzt kommt."

Die Sirenen ertönten dann recht schnell. Das erste Blaulicht kam, und dann rückte alles an: "Polizei, Feuerwehr, Notarzt, Krankenwagen. Es waren Massen an Leuten und bald schon sorgten Flutlichter dafür, dass der ganze Platz taghell erleuchtet war." Laut Thatschenko muss dann noch ein Auto angehalten haben. "Wer wann wo genau war, weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her."

"Ich wollte einen Tag haben, um Danke zu sagen. Auch wenn ich die Bilder jetzt wieder 1000-prozentig vor Augen habe. Das ist es mir wert", sagt Monique. Sie gibt auch zu, zwei schlaflose Nächte vor dem Treffen gehabt zu haben.

Sie überreicht Präsente, und dann zieht die Gruppe noch in ein Café: Ersthelferin Larissa Thatschenko und Monique, samt Mutter, Oma und kleiner Schwester. Adressen werden ausgetauscht und vielleicht treffen sie sich noch mal ganz privat, irgendwo zu Hause bei einer der beiden.

Monique ist glücklich, eine bzw. mit dem Freund von Larissa zwei ihrer "Helden" gefunden zu haben. Von den anderen Ersthelfern fehlt noch jede Spur. Sollte sich noch jemand melden wollen: martina.birkelbach@rnz.de oder Telefon 06271/92557462.