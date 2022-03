Schönbrunn. (fhs) Beim ersten Bürgerentscheid der Gemeinde Schönbrunn haben soeben die Wahllokale geschlossen und hat die Auszählung begonnen. Von den 2393 Stimmberechtigten unter den 2870 Bürgern der Gemeinde im Kleinen Odenwald haben sich 495 per Briefwahl an der Abstimmung beteiligt.

Es geht um die Frage, ob mit dem Baugebiet "Im Viertel III" in Haag die Gemeinde Bauplätze erschließen und veräußern kann, um insbesondere junge Familien mit Kindern aus Gemeindehand Bauplätze anbieten zu können. Derzeit ist die überwiegende Anzahl der Baulücken in der Gemeinde in privater Hand. Gegen Details des Vorhabens hatte sich nach dem Aufstellungsbeschluss der Pläne für das Neubaugebiet eine Bürgerinitiative gebildet. Sie entstand aus angrenzenden Grundstückseignern.

In der Folge kamen nach einer Unterschriftenaktion die erforderliche Mindeststimmenanzahl für ein Bürgerbegehren und daraus folgend der heute ablaufende Bürgerentscheid zustande.

Diese direkte Wahl in einer Sachfrage findet in Schönbrunn das erste Mal statt - ähnlich wie der Anfang April in Eberbach anstehende Bürgerentscheid in Sachen Windkraft am Hebert. Damit ist in der Verwaltungsgemeinschaft Eberbach-Schönbrunn der heutige Urnengang das erste Beispiel einer direkt vom Gemeindesouverän entschiedenen Sachfrage.

Die Gemeindeverwaltung ist gehalten, diesen direkten Ausdruck des Bürgerwillens in die Tat umzusetzen. Mit einem Ergebnis wird in der nächsten Stunde gerechnet.