Schönbrunn. (cum) Schönbrunns Altbürgermeister Roland Schilling ist heute im Alter von 80 Jahren verstorben. Das teilte Bürgermeister Jan Frey mit. Schilling war von 1986 an 24 Jahre lang Rathauschef der 3000-Einwohner-Gemeinde im Kleinen Odenwald, saß für die CDU im Kreistag und vertrat die Interessen des ländlichen Raums im Regionalverband Rhein-Neckar. Schilling, ein Bürgermeister alten Schlags, war außerdem viele Jahre Vorsitzender des Ortsvereins des Roten Kreuzes in Schönbrunn und in anderen Organisationen ehrenamtlich aktiv.