Von Rainer Hofmeyer

Schönbrunn. 650 Jahre Allemühl. In diesem Jahr wird gefeiert, wenn auch mit Abstand und Maske. Ein Dorf ganz alleine für sich war Allemühl nie. Ab 1370, von der erstmaligen Erwähnung im Heidelberger Zinsbuch, bis 1972, als es Ortsteil von Schönbrunn wurde: Stets zweigeteilt - in Unter-Allemühl, zu Schwanheim gehörend, und Ober-Allemühl unter Schönbrunner Fuchtel. Wer mit offenen Augen am Klein-Odenwälder Jubilar vorbeifährt, entdeckt heute ein ganz anderes Allemühl.

Ein Ortsschild aus Richtung Schönbrunn signalisiert Allemühl als Gemeinde, die ganz für sich ist. Gelbe Tafeln am Ortseingang haben üblicherweise eine Ergänzung, zu wem ein Stadt- oder Ortsteil gehört. Schönbrunn als Gesamtgemeinde fehlt hier aber. So gehört Allemühl der Beschriftung nach unmittelbar zum Rhein-Neckar-Kreis. Scheinselbstständig nennt man so etwas.