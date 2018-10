Für den Umbau des seit acht Jahren leer stehenden Dr.-Schmeißer-Stifts (l.) will der Verein Stiftung Altersheim verstärkt um Spenden werben.Fotos: Christofer Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Der geplante Umbau des Dr.-Schmeißer-Stifts steht weiterhin auf der Kippe. Nach wie vor wollen die Mitglieder des Vereins Stiftung Altersheim das seit acht Jahren leer stehende Gebäude für betreutes Wohnen umbauen. Doch auch nach den neuesten Zahlen ist die Finanzierung des Sieben-Millionen-Euro-Projekts noch auf Kante genäht.

"Es gibt noch viele Fragezeichen, die geklärt werden müssen, bevor ein Baubeschluss gefällt werden kann", sagte Vorsitzender Peter Reichert bei der Mitgliederversammlung des Vereins am Donnerstag im Lebensrad. Um die Finanzierungslücke zu schließen, will der Verein nun verstärkt um Spenden werben. Dafür hat sich spontan eine fünfköpfige Arbeitsgruppe gebildet.

500.000 Euro fehlen dem Verein, um den Umbau und Erhalt des Stifts wirtschaftlich tragfähig zu machen. So hat es ein Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers (PwC) errechnet. Für 250.000 Euro hat die Dietmar-Hopp-Stiftung im Juli eine Spendenzusage gegeben. Die restlichen 250.000 Euro sollen durch weitere Spenden zusammenkommen. 33.000 Euro wurden laut Vorsitzendem Peter Reichert bislang gesammelt. Fehlen also noch 217.000 Euro. Um die zusammenzubekommen, will die neue Arbeitsgruppe nun Ideen sammeln. Bislang wurden vor allem Einzelpersonen und Unternehmen angesprochen.

Die dort noch untergebrachte Küche wird geschlossen. Dafür wird am Lebensrad eine neue Küche angebaut. Fotos: Christofer Menges

Es gibt aber noch weitere Unwägbarkeiten: Um den Umbau stemmen zu können, benötigt der Verein Kredite in Höhe von 5,4 Millionen Euro. 3,4 Millionen sollen von der KfW-Bank kommen. Die restlichen zwei Millionen Euro sollen über ein mit 1,62 Prozent günstig verzinstes Kommunaldarlehen finanziert werden.

Für die zwei Millionen müsste die Stadt aber eine Bürgschaft übernehmen. Im Gemeinderat wurde das Thema bereits nichtöffentlich beraten. Ob die Stadt die Bürgschaft übernimmt, ist noch offen. Die Entscheidung könnte aber noch in diesem Jahr fallen, wenn der Verein noch offene Fragen klärt.

Der dritte Knackpunkt neben Spenden und Bürgerschaft sind die Baukosten. Die dürfen laut Vorsitzendem Reichert nicht noch weiter steigen. Sonst ist das ganze Finanzierungsmodell in Gefahr. Laut Architekt Christoph Weidner liegen die Preise des bislang günstigsten Generalunternehmers auch nach einer aktuellen Nachkalkulation noch im Rahmen. Dem Unternehmen zufolge könne es auch schon im Januar mit dem Umbau beginnen - vorausgesetzt die Finanzierung steht.

Daran wurden aber auch aus den Reihen der Mitglieder Zweifel laut. Vor allem der ehemalige Wirtschaftsprüfer Andreas Diehm sah das aktuelle Finanzierungsszenario von PwC kritisch. Zum einen schmilzt die Finanzreserve des Vereins nach den neuesten Zahlen während der Bauphase zeitweise auf nur noch 150.000 Euro. Großer Spielraum für Unvorhergesehenes bleibt da nicht. Zum anderen zweifelte Diehm daran, dass die Finanzierung auch dann aufgeht, wenn die Baukosten nicht noch um zehn Prozent gedrückt, die Mieten um zehn Prozent erhöht und die Auslastung um zwei Prozent gesteigert werden können, wie es in einem früheren PwC-Gutachten als mögliches Szenario vorgesehen war. Diehm will nun bei der Finanzplanung mitarbeiten. "Funktioniert einer der drei Punkte - Spenden, Bürgschaft und Baukosten - nicht, werde ich das Projekt nicht weiterverfolgen", kündigte Vorsitzender Peter Reichert an.

Unbenommen davon wird die in die Jahre gekommene und bislang noch im Schmeißer-Stift untergebrachte Küche, aus der das Pflegeheim Lebensrad im Schafwiesenweg beliefert wird, geschlossen. Als Ersatz wird am Lebensrad zur Güterbahnhofstraße hin eine neue Küche angebaut. Die Kosten dafür werden auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt. Die ersten Mittel dafür wurden von den Mitgliedern mit dem Wirtschaftsplan für 2018 bewilligt. Die Planung soll Architekt Weidner übernehmen, der schon bei der Planung des Lebensrads mitgewirkt hat und auch die Umbaupläne fürs Schmeißer-Stift erstellt hat. Anschlussmöglichkeiten für die Küche sind vorhanden. Dieses Bauprojekt könnte im Gegensatz zum Umbau des Stifts zügig über die Bühne gehen.