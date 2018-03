Eberbach. (pol/rl) Von zwei Männern zusammengeschlagen wurde ein 16-Jähriger im Foyer der Stadthalle in der Friedrich-Ebert-Straße am Freitagabend. Laut Polizeibericht hatten die Männer den Jugendlichen gegen 19.25 Uhr mit einem Messer bedroht und ihn danach geschlagen und getreten. Danach flüchteten die Täter über die Nägelseegasse in Richtung Bahnhof.

Eine Fahndung mit zwei Streifen verlief erfolglos. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten, sich unter der 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.