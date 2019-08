Von Peter Bayer

Eberbach. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Erstellung eines Konzepts für das Sanierungsgebiet "Innenstadt" gegeben. Ziel ist es, nach Abschluss des derzeit noch bis April 2021 laufenden Sanierungsgebiets "Güterbahnhofstraße" in ein neues Sanierungsgebiet einzusteigen. Die Kosten für das Konzept belaufen sich auf knapp 32.000 Euro. Günstigster Anbieter ist ein Büro aus Ludwigsburg.

Das angedachte Sanierungsgebiet "Innenstadt" liegt angrenzend an den Bahnhof und bildet damit die Schnittstelle zwischen Bahnhofsumfeld und der historischen Altstadt. Die nördliche Begrenzung ist der Bahnhofsplatz, die südliche Begrenzung der Neue Markt. "Am Bahnhofsvorplatz muss sich dringend etwas ändern", stimmte Rolf Schieck (SPD) Peter Stumpf (AGL) zu, der Maßnahmen in diesem Bereich als "dringend notwendig" bezeichnete. Auch Karl Braun (CDU) und Udo Geilsdörfer (Freie Wähler) sprachen sich dafür aus.

Der rote Rahmen zeigt die geplante Abgrenzung des möglichen Sanierungsgebiets "Innenstadt", das vom Bahnhofsvorplatz bis zum Neuen Markt reicht. Grafik: StVE

"Wir befinden uns erst am Anfang des Prozesses", sagt Karl Emig, Leiter der Bauverwaltung. Zunächst gelte es, Eberbach selbst zu betrachten, und danach Sanierungsziele zu setzen. Davon - eine Aufnahme ins Programm vorausgesetzt - hängt später auch die Höhe möglicher Fördergelder ab. Mögliche Ziele in dem beschriebenen Quartier sind Neustrukturierung, Umsetzung und Aufbereitung von Brachflächen für andere Nutzungen, energetische und bauliche Entwicklung der Infrastruktur, Sicherung des Wohnungsbestandes, ganzheitliche ökologische Erneuerung vordringlich zur Energieeffizienz im Altbestand, Verbesserung des Stadtklimas, Reduzierung von Lärm und Abgasen sowie Maßnahmen zur Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.

In der Vergangenheit wurden in Eberbach bereits mehrere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen, so Emig. Als Beispiele nannte er die Sanierungsgebiete Altstadt West, Altstadt Ost, Odenwaldstraße sowie Neckarstraße I. Das Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße im Rahmen des Programms Stadtumbau West befinde sich derzeit noch in der Umsetzung.

Die Programme für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung werden jährlich vom Wirtschaftsministerium des Landes ausgeschrieben und die Fördervoraussetzungen bekannt gegeben. Für die Aufnahme in die Programme der Städtebauförderung ist ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept zu erarbeiten und vom Gemeinderat zu beschließen.