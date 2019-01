Von Peter Bayer

Eberbach. Im Rampenlicht stehen die erfolgreichen Sportler, so wie Europameister Philipp Thein und die Deutsche Meisterin Amelia Böhle, gewählt zu Eberbachs Sportlern des Jahres 2018. Im Hintergrund blieb dabei der Mann, der mit seiner Arbeit wesentlichen Anteil am - an Titeln gemessen - erfolgreichsten Jahr in der Vereinsgeschichte der Rudergesellschaft hatte: Frank Günder.

Wie sich Erfolg anfühlt, weiß Günder genau. In seiner aktiven Laufbahn war der heute 54-Jährige mehrfacher Deutscher Meister, hat an fünf Weltmeisterschaften teilgenommen, wurde zwei Mal Vizeweltmeister. Seit 20 Jahren trainiert er mit großem Erfolg die Leistungsruderer der RGE. Muss man ein erfolgreicher Sportler gewesen sein, um als Trainer die Athleten zu erreichen?

"Nein", sagt Günder. "Ob du selbst erfolgreich warst, ist sekundär. Ein guter Leistungssportler fühlt, dass die Empfehlung des Trainers funktioniert." Die Einschätzungen sollten allerdings realistisch sein, zu 70 Prozent sollten sie stimmen, sagt er. Dazu gehört auch, seinem Schützling ehrlich zu sagen, wenn er gegen die Konkurrenz keine Chance hat. "Denn wenn du fünf Mal ins Klo greifst, bist du nur ein dummer Schwätzer." Nun, "ins Klo gegriffen" dürfte er nur selten haben.

Nach seinem Studium hatte sich Günder bei der Bootswerft Empacher als Konstrukteur und Ingenieur beworben, ruderte dann auch bei der RGE. Als ihn der damalige Sportvorsitzende Gerhard Kirchgessner fragte, ob er beim Kindertraining mitmachen wolle, sagte Günder zu. Und stellte schon bald fest, dass man alles anders machen müsse. Über Jahre hinweg hat er ein Trainerteam aufgebaut, und schnell stellte sich der Erfolg ein. Damit überzeugte er die Vereinsverantwortlichen, dass der Leistungssport es wert sei, unterstützt zu werden.

Doch durch sein erfolgreiches Wirken wurde man auch außerhalb Eberbachs auf ihn aufmerksam. Von März 2005 bis Herbst 2008 war er Landestrainer. "Ich wollte prüfen, ob Profitrainer etwas für mich wäre", sagt er. Dort trainierte er auch RGEler, unter anderem Simon Schiml, und hatte auch einen Weltmeister unter seinen Fittichen. Trainerschein hatte er zu diesem Zeitpunkt übrigens keinen. "Als einer meiner Ruderer die erste WM-Medaille gewann, hatte ich noch nicht mal einen Übungsleiterschein", blickt er zurück. Eine Ausnahmegenehmigung machte es möglich. Im Fachgebiet "technischer Aspekt" ist er seit 25 Jahren tätig, war Referent bei der Trainerausbildung, bevor er selbst Trainer wurde. Inzwischen hat er sowohl die B- als auch die A-Lizenz.

Nach seinem Engagement als Landestrainer zog es Günder zur RGE zurück. 14 Jugendliche, junge Frauen und Männer zählt die Trainingsgruppe von den B-Junioren bis zur U 23 derzeit, die er pro Woche 20 bis 25 Stunden trainiert. Der 54-Jährige sieht sich dabei selbst eher als Kumpeltyp, der ein sehr nahes Verhältnis zu den Aktiven hat. Er ist keiner, der alles vorgibt, sondern eher ein Bestandteil des Teams, ein "Berater auf Augenhöhe". Wenn ihm aber etwas gegen den Strich geht, wird er schnell emotional, haut "richtig drauf". Danach ist es aber sofort wieder gut. "Ich kann nur schwer von meiner Linie weg", gibt er zu, "sie funktioniert aber ganz gut" schmunzelt er.

Wenn ein so kleiner Ruderverein wie der in Eberbach so verhältnismäßig viele Erfolge hat - es gab auch schon ein Jahr mit drei nationalen Titeln und drei WM-Qualifikationen -, fragt man sich, ob der Trainer etwas anders macht als seine Kollegen. "Ich glaube nicht", sagt Günder. "In dem Wort Leistungssport steckt Leistung. Du musst es in der kurzen Zeit besser hinkriegen als andere, musst die größten Probleme jedes Sportlers erkennen." Und dann gilt es, den "größten Stein aus dem Weg zu räumen". Trainiert wird täglich, an schulfreien Tagen sogar zweimal. Gerudert wird das ganze Jahr über, "so lange keine Eisschollen da sind". Die kälteste Trainingseinheit auf dem Neckar, an die sich Günder erinnern kann, war bei minus 14 Grad.

Die Rolle des Trainers sieht er als relativ einfache Sache: "Du musst dem Sportler zeigen, wie sich Erfolg anfühlt". Rudern ist in Günders Augen nicht nur eine zeitaufwändige, sondern auch eine "fiese" Sportart. Bei einem Laufwettbewerb etwa weiß der Führende nicht, wie nah die anderen sind. Beim Rudern ist es umgekehrt: Der Führende sieht die, die hinter ihm sind. "Das gibt ihm ein Gefühl des Triumphs, wenn er es geil findet, Rennen zu gewinnen." Seine Aufgabe sieht Günder darin, dem Athleten den Weg dorthin aufzuzeigen. Wobei er die Ziele die Sportler selbst finden lässt. "Es soll ihr Sport sein, die sitzen im Boot."

Fünf bis zehn Prozent der Zeit begleitet er die Sportler, für die restliche Zeit gibt er einen Plan vor. Jeden zweiten Tag will er seine Schützlinge aber sehen, will wissen, wie sie sich gerade so fühlen. Denn er ist immer wieder mit den Athleten auf der Suche nach den Dingen, die sie vielleicht gerade daran hindern, ihre optimale Leistung zu bringen.

Um aus Talenten erfolgreiche Ruderer zu machen, bleibt einem Rudertrainer wenig Zeit, selten mehr als fünf bis sechs Jahre. Doch die Ruderer in Eberbach heben sich von ihren Konkurrenten hier positiv ab. "Statistisch gesehen haben Eberbacher Aktive die längste Verweildauer im Leistungssport in Baden-Württemberg", sagt Frank Günder. Sicher auch mit sein Verdienst. Doch der Preis ist hoch.

Eine Arbeitswoche mit 40 bis 45 Stunden, dazu noch 20 bis 25 Stunden ehrenamtliches Training - manchmal denkt der Eberbacher schon darüber nach, wie lange er das noch machen will. Denn: Es gibt keinen Auswechselkörper. Etwas, das er seinen Schützlingen auch hin und wieder sagt, wenn er sie in ihrem Ehrgeiz bremsen muss.

Wie lange er sich dieser Doppelbelastung noch stellen will, weiß er nicht. "Trainer, das ist doch dein Leben", sagen andere zu ihm. "Nein", sagt er darauf. "Es macht mir Spaß! Aber mein Leben kann auch einmal etwas anderes sein." Doch zunächst geht es in den Weihnachtsferien mit Timo Bracht und seiner Familie zum Skilanglauf "bis der Zuckerspeicher das Stottern anfängt". Es wird eine anstrengende Woche, doch "sie haben richtig Bock drauf". Wer Frank Günder so darüber reden hört, kann sich gut vorstellen, dass seine Erfolgsgeschichte als Trainer in Eberbach noch einige Zeit weitergehen wird.