Eberbach. (ewa) Die Rudergesellschaft (RGE) hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: sie möchte aus Spendengeldern von Mitgliedern und Sponsoren ein modernes Mannschaftsboot für die Breitensportabteilung anschaffen. Kostenpunkt: an die 18.000 Euro. Als hilfreich dabei erweist sich das Crowdfunding Projekt der Volksbank. Die Bank gibt zu jedem gespendeten Euro noch einmal einen dazu. Viele Mitglieder und Freunde des Rudersports haben sich bereits gefunden, die für die gute Sache in die Tasche greifen. Kürzlich veranstaltete die RGE ein Sponsorenrudern. Daran beteiligten sich 17 Breitensport- und Rennruderer in verschiedenen Bootsklassen. Es war vorgesehen, dass jeder Beteiligte etwa zwei Stunden rudert. In der Zeit konnte jeder an die 20 Kilometer schaffen. Das Ziel wurde sogar etwas überschritten. Es wurden insgesamt über 350 Kilometer gerudert. Sponsoren konnten das Bootsprojekt mit einem beliebigen Betrag oder pro geruderten Kilometer unterstützen. Auch diese Spenden fließen in das Crowdfunding-Projekt mit ein. Am Ende waren die teilnehmenden Ruderer zwar etwas geschafft, aber glücklich über ihren Erfolg zugunsten ihres Vereins.