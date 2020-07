Eberbach. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag machte eine Frau in Eberbach eine besondere Entdeckung: Sie traf eine kleine Schildkröte auf großer Reise an, wie die Polizei mitteilt.

Sie bemerkte demnach das Tier gegen 15 Uhr in der Alten Dielbacher Straße. Auf dem Panzer der Schildkröte war mit roter Schrift eine Telefonnummer geschrieben, die jedoch nicht mehr lesbar war. Die Frau nahm das herrenlose Tier zunächst in ihre Obhut und wird die Schildkröte zum Tierheim bringen, sollte sich der Besitzer nicht bei ihr melden.

Wer vermisst die beschriebene Schildkröte? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Eigentümer des Tiers geben? Der Besitzer oder Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Telefon 06271/9210-0 zu melden.