Eberbach/Heidelberg. (fhs) Mit einem Erlebnistag in Eberbach haben 250 RNZ-Leserinnen und -Leser am Dienstag den Auftakt der Sommertouren der Rhein-Neckar-Zeitung erlebt.

"Das war sehr informativ und unterhaltsam," bedankt sich Tourteilnehmer H. Koller bei Stadtführer Gunter Sokollek am Ende eines Rundgangs durch das Zentrum der Altstadt.

Auf Schusters Rappen folgten von den 250 RNZ-Tourteilnehmern vier Gruppen zu je maximal 19 Personen neben Sokollek auch den Stadtführern Cornelia Körling, Armin Muff und Dr. Bernd Strey. Zuvor hatten Tobias Soldner und Bernhard Walter vom Amt für Kultur, Touristik und Stadtinformation die Ausflügler im Namen der Stadt direkt auf dem Schiff "Königin Silvia" begrüßt. Mit dem Aushängeschild der Heidelberger Neckarausflugsflotte waren die RNZ-Gäste vom Heidelberger Marstallanleger aus das Neckartal entlang gefahren.

Wer von den Tagestouristen keine Erläuterungen zu Stadt- und Flussgeschichte hören wollte, nutzte den Aufenthalt in Eberbach zu selbstständigem Bummel und Besuch der Lokale – und die präsentierten sich gestern bei strahlender Sonne und blauem Himmel mit belebter Außengastronomie äußerst einladend, sei es in der Oberen Badstraße oder an der Ecke Rosengasse/Zwingerstraße. Auch so gerieten Naturparkzentrum/ 600-Jahr-Jubilar Thalheimsches Haus, "Krabbenstein", "Karpfen", Stadtmuseum, Hochwassermarken an der Hauptstraße, Kuckucksbrunnen, Haspelturm, Blauer Hut, Stolpersteine, Ephratahof und Franzosenkanone beim nach den Stadtfinanzen benannten Pulverturm ins Blickfeld.

Aber allemal erlebnisreicher waren Anekdoten der Stadtführer etwa an der Amalienpforte oder bei den schön restaurierten Hofansichten von Ernst Groß. "Eberbach ist ein wunderschönes Städtchen" bekam der die Tour begleitende Vizelokalressortleiter von Heidelberg, Holger Buchwald, von den zufrieden zurückkehrenden Sommertourgästen wiederholt zu hören.