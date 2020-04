Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ) Das Kreis-Wasserrechtsamt weist darauf hin, dass nur normales, handelsübliches Toilettenpapier in der Toilette hinuntergespült werden darf. Dieses löst sich schnell auf, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Papiertaschentücher, Küchentücher und ähnliche Materialien tun dies nicht – und führen zu Verstopfungen in Kanälen wie auch in den Hausanschlussleitungen, die dann aufwändig beseitigt werden müssen. Sämtliche Hygieneartikel sollten über den Restmüll entsorgt werden.