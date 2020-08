Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Respekt ist die Art und Weise, wie wir Dinge werten und wie wir aus dieser Wertung heraus mit uns und mit anderen umgehen", sagt Birgit Exner. Für die Leiterin des städtischen Jugendreferats und Schulsozialarbeiterin beider Grundschulen gibt es verschiedene Kompetenzen, die man im Laufe des Lebens lernt. "Bereits ab der Geburt lernt man die Fachkompetenzen; essen zum Beispiel, später dann sich richtig anziehen, lesen, rechnen und vieles andere mehr. Zu den persönlichen Kompetenzen zählen etwa Ordnung oder Pünktlichkeit und zu sozialen Kompetenzen gehört das Verhalten in einer Gruppe oder der Gesellschaft." Wie man sich in die Gesellschaft einfügt, Werte lernt und entwickelt, bezeichnet Exner als "Sozialisation". Grundsätzlich müssen mit jeder Generation Respekt, Empathie, wertschätzender Umgang und andere Werte neu gelernt und gelehrt werden.

"Respekt ist im besten Fall umkehrbar", sagt die 56-Jährige und erklärt: "Wenn ich möchte, dass Kinder pünktlich und zuverlässig sind, muss ich es selbst auch sein". Denn wenn ein Kind merkt, dass Erwachsene nicht pünktlich sind, ist es das in Folge selbst auch nicht.

Exner: "Respekt sollte man losgelöst von hierarischen Gesichtspunkten sehen. Früher hatten Kinder grundsätzlich gegenüber Erwachsenen höflich zu sein und zu hören. Umgekehrt war das aber meistens nicht der Fall. Heute hat sich das geändert. Für die Schulsozialarbeiterin hat Respekt auch mit kulturellen Entwicklungen und Religionen zu tun: "Nicht jede Kultur oder Religion hat die gleichen Werte", das macht das Zusammenleben nicht immer einfach. Respekt ist auch keine feste Größe: "Wenn es für den einen nicht schlimm ist, fünf Minuten zu spät zu kommen, kann das für den anderen schon sehr ärgerlich sein." Man kann sogar sagen, Respekt ist "relativ – je nachdem wo jeder seine persönliche Grenze im Umgang mit den einzelnen Werten setzt".

Wichtig ist es laut Exner, dass "Eltern auf Kinder eingehen." Im besten Fall lernt jeder selbst irgendwann – durch Erfahrung oder Selbstreflexion – wann er sich beispielsweise zurücknehmen sollte oder Rücksicht üben sollte. Meist ist ein respektvolles Verhalten eine "lebenslange Lerngeschichte, "die man aber selber steuern können sollte".

Im jugendlichen Alter ist vieles noch tolerierbar, da eine Identitätsentwicklung stattfindet: "Die Pubertät ist eine schwierige Zeit, alles verändert sich, man weiß noch nicht genau, wo man hingehört und es findet ein Loslösungsprozess statt." Das bedeutet nicht, "dass man aus diesem Grund alles durchgehen lassen soll, aber das Verhalten, was uns respektlos erscheint, ist zunächst in der Norm. Allerdings ist es auch für Jugendliche wichtig, dass Erwachsene in eine gute Auseinandersetzung mit ihnen gehen".

In allen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern sind laut Exner ausschließlich die Erwachsenen für die Qualität des wechselseitigen Umgangs, und damit für respektvolles Verhalten miteinander verantwortlich. Und zwar alle: "Eltern, Erzieher, Lehrer – eben alle, die mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu tun haben." Wenn man auf eine Art und Weise angesprochen wird, die nicht in Ordnung ist, reagiert man "in der Regel mit Widerstand und geht auf die Konfrontationsebene. Wenn wir respektvolle Menschen haben wollen, müssen auch wir uns selbst respektvoll verhalten. Wie schon gesagt: Kinder schauen alles ab."

Manchen Menschen bereitet zudem der Umgang mit "Autoritätspersonen" Schwierigkeiten, das heißt allein die Tatsache, dass Eltern Eltern sind oder Lehrer Lehrer, ist an sich eine Herausforderung. Wichtig ist es, wie man vor einem Kind über eine andere Person oder Respektsperson redet, "das Kind wird das auffangen und mitnehmen". Wenn Kinder abwertende Rede gegenüber Lehren, Helfern oder Vorgesetzten hören, werden sie sehr wahrscheinlich die Haltung entwickeln und diesen Autoritäten missachtend gegenübertreten.

Exner liefert ein anderes Beispiel: "Ein Kind in der Grundschule sieht etwas bei einem anderen und nimmt es, weil ihm dieser Gegenstand sehr gefällt. Man kann es als stehlen bezeichnen oder als nehmen, ohne zu fragen. Letzteres empfiehlt sich." Dazu die klare Aussage "ich will nicht, dass Du das benutzt, ohne zu fragen" kann dem Kind dann helfen, es beim nächsten Mal anders zu machen, wenn ein Mitschüler einen Gegenstand hat, der ihn interessiert.

"Wir Erwachsenen wissen oft auch nicht, wie man sich respektvoll verhält. Wir platzen beispielsweise in ein Gespräch rein, ohne darüber nachzudenken und obwohl wir unser Bedürfnis auch mal ein paar Minuten aufschieben könnten." Für Exner ist Respekt ein "lebenslanger Prozess".

Sie nennt ein weiteres Beispiel: "Ein Kleinkind im Sandkasten haut ein anderes Kind. Man muss mit dem schlagenden Kind reden, ihm erklären, dass das dem anderen Kind wehtut. Die Empathie schulen. Ihm erklären, dass spielen okay ist, sich gegenseitig verletzen hingegen ein No-Go. Und vielleicht ist es auch notwendig, das Kind, wenn es nicht aufhören möchte zu schlagen, zunächst aus dem Sandkasten herauszunehmen".

Kinder müssen laut Exner "Grenzen ausloten". Manche Grenzen sind es dabei auch wert, überschritten zu werden, aber nicht grundsätzlich alle; auch das Überschreiten von Grenzen geht "eben nur bis zu einer gewissen Grenze". Auch "aushandeln" ist möglich; etwa: "Feiern auf der Neckarwiese ist okay, aber der Müll wird mitgenommen".

Wenn ein Schüler plötzlich einen Lehrer duzt, und keine Reaktion kommt, heißt das für den Schüler, dass es in Ordnung ist, Lehrer zu duzen; "auch ein Erwachsener sollte Jugendliche fragen, ob er Du sagen darf", erklärt die Sozialpädagogin.

Dass es eine "gesteigerte Respektlosigkeit" bei Jugendlichen gibt, sieht sie eher nicht. Denn schon die alten Philosophen haben sich über die "Halbstarken" aufgeregt. Jede Generation steht vor den gleichen Herausforderungen. "Vorbild sein", ist ihrer Meinung nach das Wichtigste, wobei es nicht ausreicht ein Verhalten lediglich zu verbieten – man muss "Alternativen bezüglich des erwünschten Umgangs bieten". Alkohol hat laut Exner durchaus einen negativen Einfluss auf respektvolles Verhalten, "man verliert jegliche Hemmungen und hat sich immer weniger unter Kontrolle".

In den Grundschulen unterrichtet Exner einmal wöchentlich in allen Klassen SKT (Soziales Kompetenz Training). Dabei geht es um Rechte der Kinder, Streit schlichten und Empathie entwickeln. Im Klassenrat werden alle wichtigen Themen besprochen, zuletzt standen Corona-Hygieneregeln auf dem Plan. "Gewaltprävention" ist Exner sehr wichtig: "Andere Kinder nicht treten, würgen oder bespucken." Viele Kinder spielen am Computer bereits Spiele ab 18 oder schauen Erwachsenen-Fernsehen. Sie picken sich Vorbilder raus und spielen Szenen im Schulhof nach, "um im Spiel zu verarbeiten".

Respekt sollte in die eigenen Familienrituale eingebaut werden: "Wir essen alle gemeinsam und ordentlich an einem Tisch, wir haben in der Familie ein gutes Gesprächsklima". Auch das nehmen die Kinder mit.

"Kinder sind Kinder. Sie müssen alles erst lernen, auch respektvolles Verhalten. Wir Erwachsenen müssen dran bleiben. Wenn Erwachsene ein bestimmtes Verhalten wollen, müssen sie es vorleben".