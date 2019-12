Charly Brown, der altgediente Wallach, darf sich jetzt in einer Seniorenherde am Lauerskreuz ausruhen. Für ein neues Schulpferd muss der Reitverein noch sammeln. Foto: privat

Eberbach-Pleutersbach. (RNZ) Wo ist Charly Brown? Das fragen sich viele, die jetzt den Anblick des altgedienten Schulpferdes auf der Koppel oberhalb des Reitplatzes vermissen. Doch keine Sorge, es geht ihm blendend, lässt der Reitverein wissen.

Der große, freundliche und geduldige dunkelbraune Wallach, auf dem unzählige Reitschülerinnen das Voltigieren und dann das Reiten erlernt haben, ist seit vier Jahren im wohlverdienten Ruhestand. Für seine knapp 28 Jahre sei er noch recht gut zu Fuß. Das Herumtollen auf den teilweise doch recht steilen Wiesen in und um Pleutersbach sei ihm wegen altersbedingter Zipperlein jedoch zunehmend schwergefallen. Auch braucht er mittlerweile zweimal am Tag sein Seniorenfutter – ein Aufwand, der von den ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern, die alle mitten im Berufs- und Familienleben stehen, nicht mehr zu leisten war.

Der Vereinsvorstand hat daher Charlys Umzug in eine Seniorenherde am „Lauerskreuz“ beschlossen. Dort wohnt der alte Herr seit Anfang November, hat sich prima eingelebt, und er hat auf seine alten Tage eine Freundin gefunden. Über Besuch von zweibeinigen Bekannten freue er sich bestimmt. Seine Rente wird auch weiterhin über regelmäßige Spenden finanziert. Laufende Mitgliedsbeiträge und Einnahmen aus dem Reitunterricht werden hierfür nicht eingesetzt, betont der Verein.

Die ehrenamtlichen Reitlehrerinnen, Manuela Heiß (zugleich 1. Vorsitzende) und Nicole Bauer (zugleich Jugendwartin), stellen für den Reitunterricht derzeit ihre eigenen Pferde Filjo und Shadow zur Verfügung. Auch Ellen Rupps alter Haflingerwallach Sancho arbeitet noch fleißig mit. Das derzeit einzige vereinseigene Schulpferd Cloud hat sich aufgrund seiner Größe und weil er sich an das Voltigieren nicht so recht gewöhnen mochte, als nur mäßig geeignet für den Unterrichtsbetrieb erwiesen.

Ein Vereinsmitglied wird ihn in Privatbesitz übernehmen. Der Vorstand ist derzeit intensiv auf der Suche nach einem neuen Schulpferd. Es soll in Größe und Temperament besser zu den zumeist noch recht jungen Reitschülerinnen passen. Mit seiner Ankunft wird, so hofft man, auch wieder für mehr Interessierte regelmäßiger Unterricht möglich sein.

Erstmalig in diesem Jahr ist der Reitverein mit einem Stand auf dem Eberbacher Weihnachtsmarkt vertreten. Im Angebot sind Kartoffelsuppe, Kinderpunsch, Plätzchen und Weihnachtsdekoration, gebastelt und gebacken von Reitschülerinnen und deren erwachsenen Helferinnen. Mit den Einnahmen soll ein Beitrag zur Anschaffung des neuen Pferdes geleistet werden.