Von Felix Hüll

New York / Havanna / Bahía de Gando / Eberbach. Der schnellen Verbreitung des Virus einen Riegel vorschieben ist immer noch oberstes Gebot aller sehr einschränkenden Maßnahmen. So konsequent wurde das aber nicht von Anfang an gehandhabt. Das schildern Eberbacher im Rückblick auf ihre jüngsten Reiseerlebnisse:

Zwar liegen ihre Erfahrungen an deutschen Flughäfen bereits einige Tage zurück. Aber mit zunehmender Zeit seither verstärkt sich bei diesen Rückkehrern etwa aus den USA, aus der Karibik, oder von Gran Canaria der Eindruck: Hier läuft ganz viel falsch.

Sie erleben seit ihrer Rückkehr die weiter verschärften Beschränkungen durch Verordnungen. Sie nehmen immer mehr Informationen über die Pandemie, den Umgang mit ihr und die weiteren Aussichten auf. Und trotz allem sei noch vor wenigen Tagen, teils sogar noch Tage über die zwischenzeitlich erlassenen Verordnungen hinaus, alles so gehandhabt worden, wie sie es um den 14./15. März herum erlebten: Mögliche Virusträger können frei und ungehinderte weil nicht überprüft, über die Flughäfen ins Land kommen - aus Städten wie New York oder Madrid, die das Robert-Koch-Institut zu diesem Zeitpunkt bereits zu Risikogebieten erklärt hatte.

"Wir sind bereits in Spanien auf Fieber getestet worden", berichtet der Eberbacher Rechtsanwalt Christian Jacobi von seinen Eindrücken am Flughafen von Gran Canaria. Jacobi war nach einem Sieben-Tage-Aufenthalt auf einer der zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln im Atlantik vor der Nordwestküste Afrikas am 13. auf den 14. März vorzeitig aus dem Hotel darauf aufmerksam gemacht worden, dass der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez Samstagabends den nationalen Notstand ausrufen werde. Dieser gilt seither für 15 Tage. Am Flughafen sei die Hauptabfertigungshalle mit Menschen "so dicht wie bei einem Champions-League-Finale" gefüllt gewesen und die "Spannung in der Luft, das war irre". Jacobi und seinen Mitreisenden gelang es, in einem weniger frequentierten Abflugbereich einzuchecken – wie gesagt, mit Temperaturkontrollen.

In Gran Canarias Bahía de Gando-Airport startete der Flieger mit Verspätung. Nach der Landung in Frankfurt am Main "sind wir dann durchgelaufen, als gäbe es nichts". In den Folgetagen erfuhr Jacobi von Freunden, die aus Südamerika zurückkehrten, dass auch sie problemlos ohne Informationshinweise auf die Corona-Pandemielage und ohne Kontrollen die Ankunft am "FraPort" passierten, wo bereits in den USA selbst bei Inlandsflügen Überprüfungen auf Erkältungsanzeichen eingeführt worden waren. Jacobi: "Und erst noch vor ein paar Tagen kam ein Freund meiner Tochter aus Kalifornien, einem Risikogebiet, zurück, und hat das gleiche erlebt."

Wie der Eberbacher Rechtsanwalt schildert dies auch ein aus Eberbach stammender 26-Jähriger, der am 16. März von New York nach Frankfurt zurückkehrte und im Flieger selbst Mitreisende bemerkt hatte, deren Husten und Gesamteindruck einem Prüfer Anlass hätte geben können, zumindest die Körpertemperatur bei der Einreise zu messen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.

"Wichtig wäre ja auch, die Kontaktpersonen entsprechend über Vorkehrungen zu informieren. (...) Aber nichts ist passiert, wir haben unsere Koffer am Band bekommen und konnten einfach so raus gehen."

Der 26-jährige möchte seinen Namen nicht nennen, ebenso wenig der Eberbacher, der seine ähnlichlautenden Erlebnisse bereits auf facebook unter dem Account-Nickname bebildert veröffentlichte oder die Rockenauer Best-Agerin. Sie gelangte mit ihrem Mann von einer zweiwöchigen Karibik-Kreuzfahrt auf der "MS Berlin" über den Flughafen Havanna auf Kuba sowie über Madrid zurück nach Frankfurt. Madrid galt da schon als Risikogebiet. Die Frau meldet Zweifel an, ob die frühen Maßnahmen im Ausland (in ihrem Fall auf dem Weg von der nordkubanischen Küstenstadt Varadero zum Flughafen in Havanna) wirklich so zweckdienlich waren. Sie und andere Passagiere mussten einen Gesundheits-Fragebogen ausfüllen: "Ob da wirklich jeder ehrlich geantwortet hat?"

Der Busfahrer habe auf dem Weg an einer Art Checkpoint "bei einer Laubenkolonie" angehalten, die Bogen abgegeben und sei weiter gefahren, ohne dass die Reisenden kontrolliert worden seien.

Auch die Rockenauerin erlebte Menschenmassen, Flugverspätungen, und in Frankfurt letztlich keine Prüfmaßnahmen. Ihrer Einschätzung nach hatte sie die letzte Pauschal-Maschine erreicht, die noch nach Deutschland flog: "Das war wirklich Urlaubsende in letzter Minute."

Auf Nachfrage am Frankfurter Flughafen erklärt FraPort-Sprecherin Maria Linden, dass die Kontrollmaßnahmen die örtlichen Gesundheitsbehörden der Stadt Frankfurt sowie des zuständigen hessischen Landesministeriums festlegten. Zu besagten Tagen um das Wochenende 14./15. März herum habe man keine Anordnung zu Checks mit Fiebermessen gehabt. Für Einreisende aus den vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete benannten Orten seien jedoch Verfahren vorgeben, nach denen die Piloten Verdachtsfälle meldeten, für die – getrennt von den übrigen Reisenden – bei der Ankunft ein spezielles Verfahren abgelaufen sei.

Bei dem genannten Flug des 26-Jährigen (er hatte die Daten mitgeteilt) sei dies jedoch nicht der Fall gewesen.