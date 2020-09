Von Karin Katzenberger-Ruf

Eberbach/Hirschorn/Schwanheim. Thomas und Tim aus Mannheim machen "Vater-Sohn-Ferien", sind mit den Fahrrädern unterwegs und haben gerade die Ersheimer Kapelle angesteuert. Im Jahr 1345 erstmals urkundlich erwähnt, gilt sie als älteste Kirche im Neckartal. Das findet der zwölfjährige Tim ziemlich krass, zückt sein Smartphone und macht ein paar Fotos. Dann geht die Radtour weiter Richtung Eberbach, wo die beiden bei einer Verwandten übernachten werden. Insgesamt werden die beiden nur drei Tage zusammen unterwegs sein. Und liegen bezüglich "Ferien daheim" doch voll im Trend. Wir haben uns mal bei Hotels und Pensionen umgehört, wollten wissen, wie sie bisher durch die Corona-Krise kamen.

"Ganz ordentlich" läuft es im Hotel Krone in Hirschhorn. Laut Michael Trost, Pächter seit 2016, hat das Haus seit der Wiedereröffnung Mitte Mai nur ein etwa 10-prozentiges Minus zu verzeichnen und haben seither dort viele Gäste aus Bayern übernachtet. Das Haus verfügt über zwölf Zimmer und ein Restaurant, das er auch gern über Mittag geöffnet hätte. Doch dazu fehlt ihm zurzeit das Personal. Die Krone beherbergt vor allem Wanderer und Radfahrer für ein, zwei Nächte. Manche bleiben auch mal für eine Woche. Das Hotel ist nach sieben Jahren Leerstand seit 2011 wieder eröffnet.

Das Alte Badhaus in Eberbach hat seinen Ursprung im Jahr 1468 und ist mit sieben Zimmern ein eher kleines Hotel. Dafür fällt der Restaurantbereich mit 60 Plätzen draußen und 100 drinnen umso größer aus. Geschäftsführerin Gabriele Hartmann hatte im Hotel schon immer etwa 90 Prozent Gäste aus Deutschland. Daran hat sich dieses Jahr nichts geändert.

Im Grünen Baum macht man sich Sorgen, wie es in diesem Jahr weiter geht. Foto: kaz

Im Grünen Baum in Eberbach vor den Toren der Altstadt fühlen sich die Gäste auf der schattigen Terrasse gut bewirtet. Die kleine Pension hat eine lange Tradition. Und doch macht man sich in dem Betrieb Sorgen darüber, wie es in diesem Jahr noch so weiter gehen wird, wenn die insgesamt recht erfreuliche Sommersaison zu Ende geht.

Man muss bedenken: Im sonnigen April hatten die Betreiber von Hotels, Pensionen und Gaststätten gar keine Einnahmen, waren vom "Lockdown" ebenso schwer betroffen wie der Einzelhandel oder Freizeiteinrichtungen. Was ihnen bisher entgangen ist, können sie nicht mehr erwirtschaften. Es bleibt ein Loch in der Kasse.

Im Eberbacher Hotel/Restaurant Karpfen sind wegen Corona alle Gruppenreisen weggebrochen. Foto: kaz

Wie sieht es im Eberbacher Hotel/Restaurant Karpfen als Haus mit hoher Bettenkapazität aus? Heike Holschuh bedauert auf RNZ-Anfrage, dass im Grunde alle Gruppenreisen weggebrochen seien. Das könnten die Wanderer und Radfahrer, die ein, zwei Übernachtungen buchten, nicht wettmachen.

Ähnlich die Situation im Schwanheimer Hof in Schwanheim: Der Jahrzehnte alte Familienbetrieb war bisher vor allem bei Busunternehmen gefragt, die selbst zu den Verlierern der Corona-Krise zählen. Wie soll man mit Bussen, die nur zur Hälfte besetzt sein dürfen und in denen die Gäste während der gesamten Fahrt Mund- und Nasenschutz tragen müssen, gewinnbringend Touren organisieren? Als 50-Betten-Hotel abseits vom Trubel und doch nahe an den Sehenswürdigkeiten im Neckartal wäre der Schwanheimer Hof natürlich auch ideal für Urlaub daheim. Schließlich ist es absolut lohnenswert, die eigene Region mal genauer zu erkunden.

Kleine Einschränkung: Die Burg Hirschhorn ist momentan Baustelle. Für Hotel und Gaststätte vor Ort werden erst ab 2021 wieder neue Pächter gesucht. Es gibt aber noch viele andere Ausflugsziele, mit denen die Übernachtungsbetriebe gerne werben.

Die Tourist-Info der Stadt Eberbach hat laut Leiter Tobias Soldner in der in diesem Jahr neu aufgelegten Broschüre "Sommer bei uns" verstärkt für Eberbach geworben. In Hirschhorn gab es in dieser Hinsicht nichts.