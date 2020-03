Von Jutta Biener-Drews

Region Eberbach. Für die alte Dame in Pleutersbach ist es ein echtes Geschenk. Ihre Freude darüber, dass ihr eine freundliche junge Frau vom Ort das Angebot gemacht habe, für sie einkaufen zu gehen, wollte sie deshalb nicht für sich behalten: Es könnte ja Schule machen! Und tatsächlich gibt es schon zahlreiche gute Geister, die ihren Mitmenschen in der gegenwärtigen Situation ganz uneigennützig zur Seite stehen möchten.

Seit jedem klar ist, dass sich gerade Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen dem Risiko einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus möglichst gar nicht aussetzen sollten, ist von diversen Initiativen die Rede, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen, die ihren Nachbarn gerne helfen und solche, die auf Hilfe dringend angewiesen sind, zueinander zu bringen. Und es gibt immer wieder auch Einzelne, die allein oder zusammen mit Gleichgesinnten spontan ihre Hilfe anbieten.

Sie sei gerne bereit, "Einkäufe, Spaziergänge mit dem Hund und ähnliches, was in der Öffentlichkeit erledigt werden muss, zu übernehmen", lässt Cassandra Cerina in Eberbach über Facebook wissen. Die junge Frau hat die Gruppe "Coronahilfe für Eberbach und Umgebung" ins Leben gerufen. Und erklärt, was sie motiviert: "Gerade wir jungen, gesunden Leute sollten unsere Kranken und Älteren schützen. Jeder braucht irgendwann wegen irgendetwas Hilfe!"

Oder David Bangert. Er wohnt in Waldbrunn, hat sich überlegt, wie er helfen kann und für seine Idee auch andere gewonnen. "Wir sind eine größere Gruppe von Menschen, die sich zusammengefunden haben, um in Zeiten der Not unsere Hilfe anzubieten", schreibt uns der junge Mann. "Wir sind mobil auf vier Rädern unterwegs und sind dementsprechend auch in der Lage, kleinere Dörfer anzufahren". Bangert und Team möchten möchten "für Risikogruppen, Menschen, die Angst haben oder bereits in Quarantäne sind, Einkäufe, Botengänge und ähnliches erledigen" – im gesamten Raum Eberbach, Mosbach und Buchen. "Selbstredend treffen wir dabei alle uns möglichen Vorkehrungen, um den Virus nicht zu verteilen", versichert der Helfer. Zu erreichen ist er wie folgt: mobil 01 72/873 73 90 (rund um die Uhr), über Festnetz (0 62 74) 92 86 92 (ab 10 Uhr), per Mail an Nachbarschaftshilfe.NOK@ gmail.com

Im Unterschied zu unserer Leserin aus Pleutersbach, die ganz persönlich angesprochen wurde, läuft Nachbarschaftshilfe häufig über soziale Netzwerke. Im Nachbarschaftsportal nebenan.de etwa können Helfer und Hilfesuchende miteinander in Kontakt treten. Darauf wurde in Heidelberg aufmerksam gemacht, wo ebenso wie in Neckargemünd viele Menschen aktiv sind. Der Raum Eberbach ist da allerdings noch ein unbeschriebenes Blatt. Das Portal harrt hier in der Region, auch im hessischen Neckartal, noch seiner Entdeckung. Vielleicht ist dieser Zeitpunkt ja jetzt gekommen.

Im Kreis Bergstraße hat die Junge Union über ihre Social-Media-Kanäle bekannt gegeben, dass sie die bundesweit ins Leben gerufene Aktion "Einkaufshelden gesucht" auch an der Bergstraße aktiv ausbauen und fördern will. Bei der Aktion geht es darum, parteiunabhängig Helfer zu mobilisieren, die besonders gefährdeten Mitbürgern Einkäufe und andere Erledigungen abnehmen können, heißt es dazu. Dreh- und Angelpunkt ist die hierfür eingerichtete Homepage www.die-einkaufshelden.de. Auf dieser können sowohl freiwillige Helfer als auch Hilfesuchende ihre Daten angeben, und es werden passende Inserate zusammengeführt.

Auf der Homepage finden sich auch vorgefertigte Ausfüllbögen, die Helfer mit ihren Telefonnummern beispielsweise in Fluren von Mehrfamilienhäusern oder in Lebensmittelläden aufhängen können. So werden auch diejenigen erreicht, die möglicherweise keinen direkten Internetzugang haben – und noch im öffentlichen Raum unterwegs sind.

"Für diesen Akt der Solidarität benötigen wir die Hilfe unserer Mitbürger", heißt es in der Pressemitteilung der Jugendorganisation. Daher begrüße man es, dass auch andere Vereinigungen solche Plattformen initiieren wollen: nur gemeinsam könne man diese schwere Zeit überstehen.