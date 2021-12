Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Manches war an diesem Weihnachtsfest anders als man es aus Vor-Corona-Zeiten gewohnt war: das mulmige Gefühl etwa, das sich zuweilen angesichts fröhlicher Familienzusammenkünfte über die Feiertage einfach nicht verdrängen lassen wollte. Oder auch die zum Lieblingsfest der Christen so begehrten Gottesdienste, die heuer in zum Teil ungewohnter Form stattfanden.

In den evangelischen Kirchengemeinden von Eberbach und Schönbrunn zum Beispiel hatte man an Heiligabend in einigen Orten mit kleinen Kirchen Christvespern unter freiem Himmel angesetzt, um die Zahl der Teilnehmer nicht begrenzen zu müssen. Klares, trockenes Winterwetter wie in den Tagen zuvor hätten sich viele dafür gewünscht. Doch es kam anders. Wie lautet doch der Text eines alten Adventsliedes: "Tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab…" Petrus nahm diese Bitte sehr wörtlich und öffnete pünktlich zum Heiligen Abend die himmlischen Schleusen.

So strömten die Menschen, wie beispielsweise in Lindach, im strömenden Regen zu den Plätzen vor ihren Kirchen und Kapellen, um unter Regenschirmen der Weihnachtsbotschaft von Pfarrern oder Prädikanten zu lauschen und die traditionellen Weihnachtslieder anzustimmen. Für alle, die sich aus gegebenem Anlass nicht aus dem Haus trauten, gab es die Möglichkeit, sich verschiedene Festtagsgottesdienste aus der Michaelskirche live ins eigene Wohnzimmer streamen zu lassen.

In den katholischen Gemeinden von Eberbach und Hirschhorn hatte man diesmal ganz auf Präsenzgottesdienste gesetzt. Hatte man im vergangenen Jahr auf religiöse Zusammenkünfte zu Weihnachten verzichten müssen, so war gemeinsames kirchliches Feiern – wenn auch unter Pandemie-Bedingungen – 2021 wieder möglich. In Eberbachs Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk etwa waren am Heiligen Abend alle gemäß den Abstandsvorschriften mögliche Plätze besetzt, als Pfarrer Pavo Ivkic mit einer kleinen Schar Ministranten einzog, um mit den anwesenden Menschen die Christmette zu feiern. Die in Eberbach traditionell zu Beginn gesungene "Ankündigung der Geburt des Herrn", die die Gläubigen feierlich in die Bedeutung dieser besonderen Nacht einführt, musste entfallen. Und auch sonst war Vieles anders. Zwar verliehen Bezirkskantor Severin Zöhrer an der Orgel und zwei Solisten an Trompete und Horn der Mette einen festlichen musikalischen Rahmen. Doch die Weihnachtslieder, zaghaft in FFP2- oder OP-Masken gebrummelt, wollten einfach nicht ihren freudig-strahlenden Glanz entfalten.

Auch das Spiel der Pfarrkapelle, das seit Jahrzehnten den besonderen Charakter dieser Heiligen Nacht unterstreicht, wurde von so manchem Gottesdienstbesucher heuer schmerzlich vermisst: Denn wenn sonst gegen Ende der Christmette nur noch Kerzen und Weihnachtsbäume das Gotteshaus in warmes Licht tauchten; und wenn dann Trompeten und Posaunen, Flöten, Klarinetten, Hörner und Gitarre mit heimeligem Klang das von der Gemeinde inbrünstig gesungene "Stille Nacht" begleiteten, dann war es deutlich zu spüren: Gott war angekommen in dieser Welt, Weihnachten war da. Mit einem Choral aus Bachs Weihnachtsoratorium von Orgel und Trompete ging in diesem Jahr die Christmette zu Ende. Keine Umarmungen von Freunden, kein Händedruck von Bekannten: Ein Kopfnicken, ein in die Maske gemurmeltes "Frohe Weihnachten" musste genügen als Zeichen der Verbundenheit.

Am Morgen des ersten Weihnachtstags umrahmte Mozarts Missa brevis in B dann mit beinahe unbeschwert daherkommendem Wiener-Klassik-Klang den von Pfarrer Pavo Ivkic und Diakon Joachim Szendzielorz geleiteten Festgottesdienst. Da die Katholische Kantorei pandemiebedingt zum Schweigen verurteilt war, führten vier Solisten und die Instrumentalisten des Consortium Rivus Apri das Werk unter Leitung von Severin Zöhrer auf. Auch die evangelische Kirchengemeinde Eberbach musste auf ihren traditionell am 2. Weihnachtstag gefeierten Kantatengottesdienst verzichten. Hier war es Bezirkskantor Andreas Fauß, der, statt mit der Kantorei, gemeinsam mit Arne Müller an der Violine und Sopran-Solistin Stefanie Schwarzer den Gottesdienst musikalisch an der Orgel begleitete.