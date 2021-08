Eberbach. (me) Für die Bundestagswahl am 26. September, wurden im Wahlkreis 277 Rhein-Neckar, zu dem Eberbach, Schönbrunn und Heddesbach gehören, alle neun eingereichten Wahlvorschläge zugelassen. Für Bündnis90/Die Grünen tritt Jürgen Kretz zur Wahl an. Die FDP schickt Jens Brandenburg ins Rennen. Für die SPD stellt sich erneut Lars Castellucci zur Wahl. CDU-Kandidat ist Moritz Oppelt, der vor kurzem zu Besuch in Eberbach war. Für die Freien Wähler will Domenic Arnold in den Bundestag einziehen. Für die Linke kandidiert Ecevit Emre. Die Basisdemokratische Partei nominierte Michael Meinhard Dietz. AfD-Kandidat ist Stefan Holzmann. Daniel Robert Schmitt tritt als Einzelbewerber zur Wahl um das Direktmandat im Wahlkreis an.

Der Kreiswahlausschuss unter Vorsitz des Kreiswahlleiters Stefan Hildebrandt tagte Ende voriger Woche, um die Zulässigkeit der eingegangenen Bewerbungen zu prüfen. Zum Wahlkreis 277 Rhein-Neckar gehören neben den hiesigen 32 weitere Städte und Gemeinden von Heiligkreuzsteinach bis Sinsheim.

Zur Wahl aufgerufen sind im Wahlkreis rund 198 000 Wahlberechtigte. Daneben gibt es im Rhein-Neckar-Kreis noch die Wahlkreise 274 Heidelberg und 278 Schwetzingen. Infos rund um die Bundestagswahl sind unter www.rhein-neckar-kreis.de/btwahl abrufbar.