Von Jana Schnetz

Region Eberbach. Weltweit stimmen Menschen, Städte und Unternehmen während der "Earth Hour" 2022 für mehr Klimaschutz. Sie schalten am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde unter dem Motto "Für einen friedlichen und lebendigen Planeten" das Licht aus. Auch in Eberbach und Schönbrunn.

Die Stadtverwaltung in Eberbach wird der Beleuchtung am Ohrsbergturm den Stecker ziehen. Wie Detlef Kermbach, Leiter des Stadtbauamts, mitteilte, ist der Ohrsberg das einzige noch erleuchtete Wahrzeichen in der Stadt, das Licht etwa an der Michaelskirche oder am Hotel "Karpfen" ist schon aus.

Grund dafür ist ein Gesetz zugunsten des Insektenschutzes, das seit vergangenes Jahr vorschreibt, die Beleuchtungszeit historischer Gebäude zu reduzieren. Bisher habe die Eberbacher Stadtverwaltung noch kein Zeitfenster festgelegt, weshalb weitere Gebäude wie etwa der Pulverturm ohnehin zurzeit nicht beleuchtet seien, erklärt Kermbach.

Jan Frey, Bürgermeister der Gemeinde Schönbrunn, erklärt: "Die ,Earth Hour’ zeigt, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen. Jede und Jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen."Aber auch in Schönbrunns Rathaus gilt dann: "Licht aus – Klimaschutz an!".

Doch nicht nur Stadt- und Kommunalverwaltungen können die "Earth Hour" mitgestalten, die als Umwelt- und Klimaschutzaktion des WWF (World Wide Fund For Nature) 2022 zum 16. Mal stattfindet. Sie bewegt jedes Jahr Menschen rund um den Globus zum Mitmachen. Der Rhein-Neckar-Kreis macht bereits seit 2017 mit und hat auch in diesem Jahr die Kommunen zur gemeinsamen Teilnahme aufgerufen. 51 seiner Städte und Gemeinden haben zugesagt.

Ab 20.30 Uhr bleiben also am Samstag Sehenswürdigkeiten und öffentliche Gebäude als Zeichen für den Klimaschutz im Dunkeln. Neben Rathäusern oder Kirchen sind das Schulen, Burgen, Schlösser oder andere Wahrzeichen, die nicht hell erstrahlen wie sonst üblich. In einigen Kommunen wird auch die Straßenbeleuchtung abgeschaltet. Das Landratsamt in Heidelberg beteiligt sich, indem es die Außenbeleuchtung seines Gebäudes und die des AVR-Gebäudes in Sinsheim abschaltet. Landrat Stefan Dallinger rief aber auch alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, das Licht auszumachen. Jeder könne mitwirken. "Setzen Sie mit uns ein Zeichen für den Klimaschutz. Für einen lebendigen Planeten. Für Frieden. Für die Zukunft."

Der hessische Landkreis Bergstraße hat ebenfalls sein Mitmachen angekündigt. Einige Kommunen, darunter Bensheim, Heppenheim und Mörlenbach, wollen die Rathausbeleuchtungen sowie die Lichtanlagen verschiedener Wahrzeichen abschalten, heißt es vonseiten des Heppenheimer Landratsamtes.

Wer öfters das Licht ausmacht, betreibt übrigens nicht nur Symbolpolitik, sondern spart tatsächlich Strom – auch, wenn es nur für eine Stunde am Samstag ist. Je mehr sich an der Aktion beteiligen, desto stärker werden die Auswirkungen zu sehen sein: Auf einer Karte, die der WWF auf seiner Internetseite erstellt hat, kann nachgesehen werden, wo überall auf der Welt das Licht ausgeht.

Einzige Voraussetzung ist, dass sich Teilnehmer für die Karte online anmelden müssen. Nach Angaben des WWF werden sich dieses Jahr wieder Millionen Menschen auf der ganzen Welt an der "Earth Hour" beteiligen. In Deutschland haben sich über 550 Städte und Gemeinden angemeldet.

Tipps, wie eine Stunde ohne Licht überbrückt werden kann, hat der WWF auch parat: Wie wär’s mit einem "Dinner in the Dark", also einfach mal Essen im Dunkeln, Versteckenspielen mit den Kindern oder Malen mit Leuchtfarben?

Info: Alle Informationen zur Aktion, zur Anmeldung an der "Earth Hour" und zur Karte gibt es auf der Internetseite https://www.wwf.de/earth-hour.