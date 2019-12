Hoja! 2020 startet Fastnacht sehr früh. Der Eberbacher Umzug der KG Kuckuck (unser Bild) ist zwar erst am 25. Februar, dafür geht’s in Hirschhorn am 11. Januar mit der ersten Sitzung der Hirschhorner Ritter los. Archivfoto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Hirschhorn/Igelsbach/Eberbach/Neckarwimmersbach/Rockenau/Pleutersbach/Haidebowland. Faschingsankündigungen vor Weihnachten? Dieses Jahr muss das sein, denn am Samstag, 11. Januar, startet schon die erste Sitzung in Hirschhorn, am Samstag, 28. Dezember, beginnt bereits der Kartenvorverkauf bei den Rockenauer Eulen.

Helau in Hirschhorn:

> Die Hirschhorner Ritter laden am Samstag, 11. Januar, zur ersten Ritter-Sitzung mit Prinzenpaar-Proklamation ein. Freitag, 17., und Samstag, 18. Januar, folgen die zweite und die dritte Sitzung. Los geht’s jeweils um 19.11 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses. Es sind noch Karten erhältlich bei Miriam Götz unter Kartenvorverkauf@hirschhorner-ritter.de oder telefonisch unter (0 62 71) 84 69 827.

Der Kindermaskenball findet am Sonntag, 26. Januar, ab 14.11 Uhr, ebenfalls im Bürgerhaus statt.

> Der große Hirschhorner Umzug mit Open-Air-Disco schlägelt sich am Sonntag, 23. Februar, durch die "Perle des Neckartals und am Mittwoch, 26. Februar, ist schon wieder alles vorbei: Kampagnenabschluss mit Heringsessen

> Der Hirschhorner Carnevalverein Lachsbachperle (HCV) startet mit der ersten Sitzung am Samstag, 8. Februar, ab 19.11 Uhr. Die zweite Sitzung steht am Samstag, 15. Februar, ebenfalls ab 19.11 Uhr an, und zur "HSD-Night" wird am am Donnerstag, 20. Februar, ab 21 Uhr in den Bürgersaal geladen. Geldbeutelwäsche und Heringsessen sind am 25. Februar ab 17.30 Uhr geplant. Karten für die Sitzungen gibt’s noch bei Daniel Pfisterer unter Telefon (01 72) 72 49 109 oder per E-Mail an kartenvorverkauf@hcv-lachsbachperle.de.

Igau, Igau, Igau in Igelsbach:

> Fasching in Igelsbach mit Büttenreden, Tanz- und Showeinlagen vom Männergesangverein (MGV Igelsbach) steht am Freitag, 21. Februar, ab 20.11 Uhr in der Sängerhalle an. Kinderfasching gibt’s dort am Montag, 24. Februar, ab 14.11 Uhr. Herings- und Kochkäseessen veranstaltet der Gymnastikclub Igelsbach am Mittwoch, 26. Februar ab 18 Uhr – natürlich auch wieder in der Sängerhalle.

Hoja, Hoja, Hoja in Eberbach:

> Der Neujahrsempfang der Eberbacher Karnevalsgesellschaft Kuckuck (KG Kuckuck) findet am Mittwoch, 1. Januar, um 17.11 Uhr im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses statt. Die KG Kuckuck startet dann am Samstag, 8. Februar, um 19.11 Uhr, mit der ersten Prunksitzung in der Stadthalle. Weiter geht’s am Sonntag, 9. Februar, um 14.11 Uhr mit dem Kinderfasching. Die zweite und die dritte Prunksitzung folgen am Freitag, 14., und am Samstag, 15. Februar; jeweils wieder um 19.11 Uhr in der Stadthalle. Am Samstag, 22. Februar, steht um 15.11 Uhr die Seniorensitzung im Lebensrad auf dem Programm.

Helau und ein bissl Hoja in Rockenau:

Die erste Sitzung startet der Club Eulenspiegel am Samstag, 1. Februar, um 19.11 Uhr in der Rockenauer Festhalle. Die zweite Sitzung folgt am Freitag, 7. Februar, die dritte am Samstag, 8. Februar. Am Sonntag, 16. Februar, ist um 15 Uhr Kinderfasching angesagt und ab 14.11 Uhr startet die Seniorensitzung im Curata Rockenau.

Zicke Zacke Urmel, Urmel, Urmel ruft’s aus Neckarwimmersbach

> Die KG Urmel legen am Freitag, 7. Februar, um 19.31 Uhr, mit ihrer ersten Prunksitzung im SV-Heim in der Au los. Weiter geht’s am Samstag, 8., und am Samstag, 15. Februar, ebenfalls ab 19.31 Uhr und ebenfalls im SV Heim in der Au. Am Sonntag, 16. Februar, geht’s um 14.31 Uhr mit dem Kinderfasching weiter.

Weiteres Wichtiges:

> Am Samstag, 1. Februar, steigt in der Eberbacher Stadthalle "FireFeier", die große Feuerwehr-Faschingsparty. Los geht’s ab 20.11 Uhr.

> "Le Tour de Bütt" – Die Eberbacher Kneipen-Sitzung steht am Freitag, 21. Februar, ab 20.45 Uhr an.

> Faschingsrock im Pleutersbacher Schützenhaus ist am Samstag, 22. Februar, ab 20.11 Uhr. Ebenfalls in Pleutersbach findet am Dienstag, 25. Februar, ab 16 Uhr der Kinderfasching im Schützenhaus statt und um 20 Uhr wird das Feuerrad zu Tale gerollt.

> Am Samstag, 22. Februar, ab 19.11 Uhr findet der Hüddefasching in der Concordia Hütte in Neckarwimmersbach statt.

> Der Faschingsumzug der KG Kuckuck in Eberbach mit anschließendem närrischem Treiben auf dem Leopoldsplatz steht am Dienstag, 25. Februar, an.

> Zum Ende der Kampagne steht am Aschermittwoch, 26. Februar, ab 11.12 Uhr (bisher immer um 11.11 Uhr) das Geldbeutelwaschen am Neckarlauer auf dem Programm. Aufstellung ist um 10.45 Uhr am Grünen Baum.

Karten gibt’s im Vorverkauf:

> Samstag, 28. Dezember, 14 bis 15.30 Uhr: Club Eulenspiegel, Feuerwehrhaus Rockenau.

> Montag, 20. Januar, zu den Öffnungszeiten der Geschäfte: FireFeier, Norge Reinigung, Metzgerei Zorn, Schlüsseldienst Obernosterer, Tourist-Info im Rathaus.

> Samstag, 25. Januar, 11.11 bis 14.11 Uhr: KG Kuckuck, Kuckucksnest am Jahnplatz.

> Samstag, 25. Januar, 10 bis 12 Uhr: KG Urmel, SV Sportheim in der Au.

Was man noch so wissen sollte:

Eberbach hat insgesamt fünf Faschingsvereine. Neben der KG Kuckuck, den Rockenauer Eulen und den Neckarwimmersbacher Urmeln zählen noch die Karnevalfreude Haidebow (KfH) aus dem Haidebowland (Haidebow, Haidebow, Haidebow!) seit der Vereinsgründung im Jahr 2012 dazu. Und Haidebowland liegt ja im weitesten Sinne auch in und um Eberbach. Zumindest machen die KfH sowohl beim Hirschhorner als auch beim Eberbacher Umzug mit. Und dann gibt’s noch die Fastnachtsfreunde Eberbach, die allerdings (wie auch die KfH) keine Prunksitzungen haben, dafür aber ihre ganze Energie in die Umzüge packen (darauf ein dreifach-kräftiges 13er Ring-Maul). Seit 2015 ist die Gruppe auch ein eingetragener Verein; und damit das Küken der fünf Eberbacher Faschingsvereine.

Info: www.hirschhorner-ritter.de; www.hcv-lachsbachperle.org; www.kg-kuckuck.de; www.kg-urmel.de; www.clubeulenspiegel.de; www.kf-haidebow.de; www.fastnachts-freunde-eberbach.de; www.eberbach.de