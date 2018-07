100 bunte Luftballons mit guten Wünschen für die scheidende Rektorin der Realschule lassen die Schüler zum Abschied am Mittwochmorgen in die Luft steigen. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Eigentlich war der letzte Schultag am Mittowch vor den Sommerferien in der Realschule ganz normal. Die Schüler waren gut drauf, feuerten die Fußballspieler in der Sporthalle bei den Endkämpfen an, klatschten Beifall für die vielen Mitschüler, die ein Lob oder einen Preis erhielten - und dankten dann mit viel Applaus den Lehrern, die die Schule verlassen.

"Jetzt bin ich selbst dran, mich zu verabschieden", sagte Regine Sattler-Streitberg anschließend und plötzlich wurde es ganz still unter den rund 400 Schülern. Es war eben doch kein ganz normaler letzter Schultag. Die Rektorin sprach ein letztes Mal, und sie machte es kurz.

Da sie allen symbolisch etwas "in die Hand drücken" wollte, hatte sie die Schülerfirma "Serviento" mit der Herstellung von Häppchen beauftragt. "Alles Gute und Danke" rief die 64-Jährige, winkte und verbeugte sich vor dem Publikum. Bei dem donnernden Applaus von Schülern, Lehrern, ehemaligen Schülern und anderen langjährigen Wegbegleitern bebte der Boden der Halle; und einige Tränen blieben dann doch nicht aus.

Der bisherige Stellvertreter und künftige Nachfolger Markus Hanke dankte Sattler-Streitberg für "15 Jahre besondere Leistungen". Er überreichte ein dickes Buch, welches von "vielen Weggefährten" gestaltet wurde. Schüler und Lehrer erhoben sich von den Sitzbänken und es ertönte ein lautstarkes "Wenn die bunten Fahnen wehen ...".

Regine Sattler-Streitberg, Rektorin der Realschule, winkt zum Abschied. Nachfolger Markus Hanke und Sekretärin Eveline Hoffmann applaudieren. Foto: Birkelbach

Im Schulhof ließen sich alle die Pizzastücke, Wurstrollen, Vanille- und Butterbrezeln, Apfeltaschen, Nussschnecken und Käsebrötchen schmecken. Serviento-Leiterin Gabi Martina war für die Herstellung der Leckerbissen bereits seit 4 Uhr aktiv. "Ich habe mich in der Schule eingeschlossen, etwas mulmig war mir so früh morgens schon", sagt sie lachend.

Die Augen der scheidenden Rektorin wurden dann noch einmal feucht, als ihre Schüler 100 bunte Luftballons in die Luft steigen ließen. An jedem hing eine Karte mit guten Wünschen.

"Wir hoffen nun natürlich, dass möglichst viele Karten von Luftballon-Findern an die Schule zurückgeschickt werden", so Hanke, der die Karten dann seiner "Vorgängerin" geben will. Sattler-Streitberg, die von dieser geheimen Luftaktion nichts gewusst hatte, war überwältigt: "Das ist einfach toll", brachte sie gerührt hervor. Sie schüttelte noch unzählige Hände und freute sich ganz besonders darüber, das so viele ihrer ehemaligen Schüler gekommen waren.

Die Schüler zogen in die Sommerferien, die "Rektorin mit Herzblut" in die ganz großen Ferien. Na ja, noch nicht ganz: "Es gibt noch einiges zu regeln". Doch bis Donnerstagmorgen dürfte sie angekommen sein, im längsten Urlaub ihres Lebens.