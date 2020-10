Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Wenn die Straßenkämpfe, die Spaltung und Radikalisierung der Gesellschaft und die Diskriminierung von Polizeibeamten sowie das Phänomen der Gewalt gegen Polizeibeamte sich weiter so steigern wie es sich derzeit bisweilen abzeichnet, hätte ich mich heute doch lieber für den Heidelberger Studienplatz in Jura entschieden, für den ich damals ebenfalls eine Zusage hatte", sagt Gerd Lipponer. Eine klare Aussage nach 42 Jahren im Polizeidienst. Der 61-jährige Erste Polizeihauptkommissar und Leiter des Eberbacher Polizeireviers geht in Ruhestand.

Er hat seinen Pensionsantritt extra noch elf Monate "hinausgeschoben", um "seinen 20. Kuckucksmarkt" noch als Einsatzleiter mitzumachen – dann kam wegen Corona die Absage des großen Volksfestes. Ebenso wollte er noch beim Umbau des Reviers dabei sein, was sich aber nun auch alles verschoben hat. Am 21. Oktober ist die offizielle Verabschiedung in der Stadthalle geplant (wo auch sein Nachfolger ins Amt eingeführt wird) – davor gilt es noch Urlaub und Mehrarbeit abzubauen, weshalb er jetzt schon nicht mehr durchweg im Einsatz ist.

1978 bei der Bereitschaftspolizei Bruchsal. Fotos: privat/Martina Birkelbach

Lipponer begann seine Ausbildung bei der Polizei direkt nach dem Abitur im Jahr 1978, in Eberbach löste er nach 16 Jahren als Stellvertreter (zuerst von Dieter Heiß) im Jahr 2016 Erich Lindenthal ab und leitet seither das Eberbacher Revier (31 Beamte, fünf Praktikanten, drei Angestellte). Das Polizeirevier Eberbach zählt gemeinsam mit dem Polizeirevier Oberndorf am Neckar (gehört zum Polizeipräsidium Konstanz) zu den beiden von der Personalstärke her kleinsten in Baden-Württemberg.

Zu seinen größten Herausforderungen in den Jahren in Eberbach zählt er den Erdrutsch oberhalb des Bahnhofs (2004), wobei 400 Kubikmeter Erde die Gleisanlagen zuschütteten und Lebens- und Einsturzgefahr für die Bewohner des Parallelwegs sowie rund 400.000 Euro Sachschaden mit sich brachten. Unvergessen für ihn sind auch der Schutzpolizeieinsatz in der Startphase nach der Entdeckung des "Doppelmordes Grothe/Thaler mit anschließendem Selbstmord des Täters" am Neujahrsabend 2013, der Schulbusunfall im Januar 2018, seine Einsatzleitung anlässlich des AFD Bundestagswahlkampfauftakts im März 2017 in der Eberbacher Stadthalle und der Besuch des Innenministers Thomas Strobl beim Polizeirevier Eberbach im Juni vergangenen Jahres. Natürlich war und ist auch die Corona-Pandemie für das Eberbacher Revier eine "große Herausforderung"; unter anderem mussten Bahnhof, Neckaranlage, Neckarlauer und Waldgebiete immer wieder überwacht werden, "auch nach dem Eutersee musste geschaut werden".

Erdrutsch über dem Eberbacher Bahnhof am 2. September 2004. Foto: pol

Die größten Veränderungen im Revier waren der Verlust der Kriminalpolizeiaußenstelle durch die Polizeireform 2014 und der Umbau der Garage in Sanitär- und Umkleideräume ab 2013. "Bis 2012 hatten wir unsere Teilnahme am Eberbacher Apfeltag noch durchführen können. Danach fiel die Garage für Veranstaltungen dieser Art weg." Gerne hat der Revierleiter die erreichten Ziele des Reviers mit sogenannten "Mindmaps" präsentiert, von den Kollegen wegen der Verästelungen auch liebevoll "Spinnenbilder" genannt.

"Empathie": Sein Lieblingswort. Nicht nur gesprochen hat er darüber, er hat die Empathie in allen Bereichen pro-aktiv gelebt. Am meisten Spaß haben ihm – neben seinen Einsätzen beim Kuckucksmarkt – die insgesamt acht Streetbasketballturniere mit Jugendlichen gemacht. Das größte dieser Open Air-Turniere gegen "Sucht und Gewalt" moderierte er als Geschäftsstellenleiter bei der Wieslocher Sicherheitswoche im Mai 1998. Unter dem Motto "My Way - Fair Play" folgten weitere in Spechbach, Wiesenbach, Schönau und Heiligkreuzsteinach, dann schon als Postenführer in Schönau. Auch in Eberbach führte er zusammen mit dem Turnverein und dem Jugendhaus insgesamt drei Streetbasketballturniere durch. Auch präsentierte er mehrfach im Jahr "Seniorenpräventions-Stunden" im Dr.-Schmeißer-Stift und später im Lebensrad. "Es tat mir immer gut von der schnelllebigen Polizeiarbeit für eine gute Stunde in die Perspektive älterer Menschen, die ihren Lebensabend genießen, einzutauchen." Lipponer war 14 Jahre Ansprechpartner für Muslime und die Eberbacher Haci Bayram Moschee, "eine wertvolle Aufgabe, für die ich dankbar bin". Am Herzen lagen ihm die zahlreichen Präventionsveranstaltungen an Schulen, Selbstbehauptungstraining für Frauen und Mädchen oder Verkehrsunfallprävention für junge Kraftfahrer und Prävention gegen Drogen im Straßenverkehr.

Hintergrund Lipponers Werdegang > 1978: Nach Abitur Grundausbildung in der Bereitschaftspolizeiabteilung Bruchsal. > 1980: Polizeirevier [+] Lesen Sie mehr Lipponers Werdegang > 1978: Nach Abitur Grundausbildung in der Bereitschaftspolizeiabteilung Bruchsal. > 1980: Polizeirevier Heidelberg-Mitte. > 1983: Studium Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. > 1985: Dienstgruppenleiter Polizeirevier Weinheim. > 1989 bis 1990: Sachbearbeiter bei der PD Heidelberg, Sachgebiet für Datenverarbeitung und kommissarischer Referatsleiter für Datenverarbeitung bei der Wasserschutzpolizeidirektion Mannheim. > 1991: Polizeiführer vom Dienst. > 1995: Sachbearbeiter bei PD Heidelberg, Inspektion Reviere und Inspektion Zentrale Dienste. > 1998: Leiter Polizeiposten Schönau. > 2000: Leiter Führungsgruppe Polizeirevier Eberbach. > 2017-2020: Leiter Polizeirevier Eberbach.

Viele Kollegen, die Lipponer im Dienst erlebten, sagen ihm nach "einen Magneten in der Tasche zu haben", da er "polizeiliche Aufgaben und Lagen anzieht, die nur schwierig und mit größerem Aufwand zu meistern sind". Lipponer: "So hatte ich als PvD (Polizeiführer vom Dienst) einen aufgefundenen sprengstoffverdächtigen Gegenstand im Toilettenbereich eines Heidelberger Kaufhauses und in der Folge die Evakuierung des Kaufhauses sowie des gesamten Bismarckplatzes samt Sofienstraße zu veranlassen". Als PvD nannte man ihn auch "Herr der Ringe", da er viele Einsätze hatte, die eine "Ringalarmfahndung" nötig machten. In Bezug auf Hochwasser in Eberbach hatte er, trotz seines "Magneten in der Tasche", eher Glück. Lediglich im Januar 2011 und Juni 2013 hatte er Dienst bei einem Neckar-Hochwasser mit einem Pegel von etwa 6,40 bzw. 7,30 Metern.

Auch erfrischend lustige, tierische Einsätze hat Lipponer erlebt. Noch frisch ist die Erinnerung an eine Äskulapnatter, die sich im Jahr 2018 im Motorraum eines Fiat 500 in der Eberbacher Bahnhofstraße verkrochen hatte. Einen anderen tierischen Einsatz hatte er mit einer großen ausgewilderten Schnappschildkröte in den Rheinauen bei Ketsch, die auf dem Radweg einen Radfahrer vom Rad gezwungen hatte. Das Tier "wurde von mir als PvD für ein Beweisfoto mit meinem Vesperbrot an den Rand des Kofferraums im Streifenwagen gelockt."

Gerne erinnert er sich an einen schnell gelösten Fall im Jahr 1987: Ein Auto wurde aufgebrochen, ein Auto-Kassettenrekorder gestohlen. Lipponer fragte den Anzeigeerstatter nach der Musikgruppe auf der eingeschobenen Kassette. "The Hooters", wurde ihm berichtet. Ein paar Stunden später, um 4.30 Uhr morgens, kontrollierte er einen BMW. Er ließ die Insassen aussteigen und fand unter dem Rücksitz: "Die Hooters-Cassette" – mit der Handschrift des Bestohlenen".

Hintergrund Eberbach. (mabi) Am heutigen Freitag um 18 Uhr wäre der 85. Eberbacher Kuckucksmarkt offiziell eröffnet worden, wegen der Corona-Pandemie wurde das große Volksfest in der Au abgesagt. Gerd Lipponer, Revierleiter der Eberbacher Polizei, wäre zum 20. Mal als Einsatzleiter dabei gewesen; zugleich wäre es auch sein letztes Mal gewesen. Aus dem Fährhäuschen erweist er dem [+] Lesen Sie mehr Eberbach. (mabi) Am heutigen Freitag um 18 Uhr wäre der 85. Eberbacher Kuckucksmarkt offiziell eröffnet worden, wegen der Corona-Pandemie wurde das große Volksfest in der Au abgesagt. Gerd Lipponer, Revierleiter der Eberbacher Polizei, wäre zum 20. Mal als Einsatzleiter dabei gewesen; zugleich wäre es auch sein letztes Mal gewesen. Aus dem Fährhäuschen erweist er dem Kuckucksmarkt eine besondere Ehre. Hier das Kukucksmarkt-Video von Gerd Lipponer aus dem Jahr 2016:

Gerd Lipponer hat seinen Beruf nach Feierabend nicht so ohne Weiteres mit der Uniform "an den Nagel gehängt". Er hat auch zuhause viel gearbeitet und vorbereitet. Notwendigerweise auch "Aktives Gefühlsmanagement" betrieben, "um wieder loszulassen und erneut offen auf die Menschen zugehen zu können." Was er macht, wenn er in Pension ist? Das, was er auch vorher in seiner Freizeit gemacht hat, nur intensiver: "Für meinen verwitweten Vater und meine Familie da sein, Sport, Meditation, Musik hören, Unterhaltungselektronik genießen, Darts und Billard spielen, Gartenarbeit, Cabrio fahren – am liebsten mit meiner Frau Brigitte –, Urlaub mit ihr machen, Gedichte schreiben. Eventuell noch Italienisch lernen. Ganz wichtig: Wieder häufiger mit alten Freunden treffen."

Als Leiter der Ausbildungsstelle hat er seit 2003 eine Anzahl von Polizeibeamten in den Beruf gebracht, die etwa der Personalstärke des Reviers Eberbach entspricht.

Und er entlässt die Jungen heute "mit einem weinenden Auge" in ihren dienstlichen Alltag, weil sich derzeit gerade die Straßenkämpfe, die Spaltung und Radikalisierung der Gesellschaft und die Diskriminierung von Polizeibeamten sowie das Phänomen der Gewalt gegen Polizeibeamte so steigern.

Und die Corona Pandemie natürlich eine zusätzliche Erschwerung des Dienstes mit sich bringt. "Da bin ich voller Respekt ganz bei ihnen."