Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. 81 Jahre war es am Samstag, 9. November, her, seit in Deutschland die Synagogen brannten, Schaufenster jüdischer Geschäfte eingeschlagen, Menschen gedemütigt und misshandelt wurden – auch in Eberbach. 81 Jahre – kein runder Gedenktag und somit kein Anlass für eine Gedenkfeier von offizieller Seite. Doch „ich bin Kriegskind und kenne die Sprache des Hasses und der Hetze noch aus meiner Kindheit“, sagt Barbara Barth aus Eberbach besorgt, eine Sprache, die heute in zunehmendem Maße wieder salonfähig zu werden scheine.

Und sie beschloss, als Zeichen gegen diese Entwicklung selbst eine Gedenkstunde an dem Platz zu organisieren, an dem einst die Eberbacher Synagoge stand.

Über Partei- und Religionszugehörigkeiten hinweg sollte sie Bürgern Gelegenheit bieten, durch ihre Teilnahme ein Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung zu setzen. Acht Frauen aus ihrem Bekanntenkreis konnte Barth dafür gewinnen, Texte und Gedanken zum Thema vorzutragen. Und die Resonanz in der Bevölkerung war überraschend groß: rund 100 Menschen aus Eberbach und Umgebung – unter ihnen auch Bürgermeister Peter Reichert – waren der Einladung gefolgt, um sich der Ereignisse von vor mehr als acht Jahrzehnten zu erinnern und Wachsamkeit gegenüber einem neuen Erstarken des ihnen zugrunde liegenden Gedankenguts anzumahnen.

Anja Kaltenbacher forderte in ihren Begrüßungsworten, die Freiheit, die heute das Leben der Menschen in Deutschland bestimme, als kostbares Gut zu sehen, sie zu nutzen und ihr eine Stimme zu geben. Erika Hils erzählte von einem Buch, aus dem sie als ehemalige Lehrerin zuweilen ihren Schülern vorlas: von zwei Jungen handelte es, zwei Freunden, von denen einer Jude war. Davon dass der jüdische Junge irgendwann die Schule verlassen musste, von den Schikanen gegen seine Familie, der Pogromnacht und der Katastrophe, in die alles mündete.

Und sie zog am Beispiel des Angriffs auf eine Synagoge in Halle vor wenigen Wochen Parallelen von heute zu den Geschehnissen von damals.

Karin Lüneberger zitierte anschließend das biblische Gebot, „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. „Wenn ich mich selbst liebe, dann weiß ich, dass der andere genauso viel wert ist wie ich. Dann kann ich Vielfalt annehmen.“ Gerdi Bungert erinnerte an die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, als auch Eberbachs Synagoge dem Erdboden gleich gemacht wurde. „Wir sind heute hier, um uns an das Leid der Juden zu erinnern, in der Hoffnung, dass so etwas nie wieder passiert.“

Annemarie Süß ging auf Artikel 1 des Grundgesetzes ein: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Karin Koch erinnerte daran, dass Geschichte sich durchaus wiederholen könne. „Vorurteile, die die Nazis schürten, lodern wieder auf“, so Koch. „Wir dürfen die Augen davor nicht verschließen, wir müssen uns gegen Intoleranz, Rassismus und Stigmatisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen einsetzen.“

„Ich bin nicht verantwortlich für das, was damals geschah“, zeigte sich Charlotte Schneidewind-Hartnagel überzeugt, wohl aber für das, was heute und in Zukunft geschehe. Bärbel Niklas verlas ein Gedicht, das sie eigens für die Gedenkfeier geschrieben hatte: von den Seelen der Menschen handelte es, die sich am Schrecken von damals beteiligten: „Die Seele war nicht vorbereitet – sie verlor den Überblick zwischen Gut und Böse“.

Barbara Barth schließlich trug Gedichte der jüdischen Lyrikerinnen Rose Ausländer und Mascha Kalèko vor. Musikstudent Felix Roh begleitete am Saxophon Lieder, die von Frieden, Liebe und vom Hass-Überwinden sprachen, deutsche und hebräische Lieder, die alle gemeinsam zum Schein kleiner Kerzen sangen. Zum Abschluss las Barbara Barth das bewegende Gedicht von Hilde Domin: „Abel, steh auf, damit es anders anfängt zwischen uns allen …“