Von Marcus Deschner

Eberbach-Pleutersbach. Kartoffelpuffer, deftige lukullische Spezialitäten, Wein und ganz viel Musik waren übers Wochenende Trumpf auf der Pleutersbacher Straßenkerwe. Mit Holzhammerschlägen zapfte Ortsvorsteher Daniel Rupp, unterstützt von Bürgermeister Peter Reichert und Getränkelieferant Richard Knopf, am Samstagmittag das erste Fass Bier an. Das floss dann in Strömen. Zuvor hatte Rupp auf der Hauptbühne am Feuerwehrhaus bei schönstem Herbstwetter zahlreiche Gäste, darunter auch seine Vorgänger Wolfgang Raule und Harald Rupp begrüßt. Kurz ging er dabei auch auf die laufende Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses sowie die Versorgung der Bevölkerung mit Breitbandanschlüssen ein.

Dann war Spiel und Spaß auf der Partymeile in der Ersheimer Straße angesagt. Der Heimat- und Verkehrsverein bot wieder seine leckeren Kartoffelpuffer mit Apfelmus an, bei der Feuerwehr gab’s deftige Speisen. Rasch füllten sich die Bänke mit Besuchern, die auch aus Eberbach und den umliegenden Gemeinden kamen. Auch Steaks, Bratwürste und Haxen durften auf der Traditionsveranstaltung nicht fehlen, ebenso Pulled Pork und Veggi Wraps. Für Liebhaber von Süßigkeiten war ein Stand mit Lebkuchenherzen, Mandeln, Bonbons und Schokolade vertreten. Ebenso wurde deutscher Honig feilgeboten. Außerdem handwerklich angefertigte Accessoires. Liebevoll restaurierte Zweiräder, die der Moosbrunner Peter Scholl zur Verfügung gestellt hatte, zogen viele Blicke auf sich. Auch für die Kleinen wurde viel geboten. So war auch eine Hüpfburg aufgebaut.

In verschiedenen Formationen spielten die Musiker am Samstag beim dritten Cigarboxguitar-Festival im Rahmen der Pleutersbacher Straßenkerwe. Foto: Marcus Deschner

Untrennbar mit der Kerwe verbunden ist mittlerweile das Cigarboxguitar-Festival, das vom Kulturverein Depot 15/7 veranstaltet wurde. Am Samstag und Sonntag traf sich wieder die Cigarboxguitar-Szene und bot "handgemachte Musik auf handgemachten Instrumenten" der verschiedensten Musikrichtungen. Auf der Hauptbühne traten wieder bekannte, aber auch etliche neue Künstler auf. Den Anfang machten "Captn Catfish" in Gestalt von Hauptorganisator Fabian Fahr und Nicole Guida alias Mrs. Nicky. Es folgten das Bluestrio "3 to 1", "De Herr Ruppel" mit saarländischen Weisheiten sowie Todd Cecil aus den USA.

Der Frontmann der ehemaligen Neuen Deutschen Welle-Kultband "Geiersturzflug", Friedel Geratsch, kam ebenfalls mit seiner Band "Garage 3" an den Neckar. "Geiersturzflug" schrieb in den achtziger Jahren mit Hits wie "Bruttosozialprodukt" Musikgeschichte. Er hatte für die Kerwe eigens die Hymne "Woodstock, Wacken, Pleutersbach" komponiert. Das Stück kam beim Publikum bestens an. Zu vorgerückter Stunde klang die Veranstaltung mit "DC Snakebuster" und Adi Hauke aus.

Nach dem Fassbieranstich am Samstag füllten sich rasch die Bänke auf der Pleutersbacher Kerwemeile, wie hier beim Heimat- und Verkehrsverein. Fotos: Marcus Deschner

Der Sonntag startete mit einem Gottesdienst im Freien auf dem Festgelände. Bei wiederum sonnigem Wetter kamen viele Gäste zum Mittagessen. Die Musikkapelle Kleiner Odenwald Allemühl gab ein Platzkonzert. Zudem stand ein lustiges Entenrennen auf dem Programm.

Auch am gestrigen Sonntag stand die Cigarguitarbox wieder im Mittelpunkt. Angekündigt hatten sich "Mandoferno", "Professor Snakeoil" in Gestalt von Andi Saitenhieb, der auch Workshops zum Thema anbot sowie "Cigarbox Gerry". Dass die Gitarren nicht immer aus Zigarrenkisten sein müssen, sondern auch aus Wein- und Bierkisten hergestellt werden können, zeigte das Trio "Mississippi Blues Bunch".

Zudem gab’s etliche Bauteile, Materialien und fertige Instrumente auf dem Musikerflohmarkt zu kaufen. Am heutigen Montag wird ab 11 Uhr bei der Feuerwehr zum Schälrippchenessen eingeladen, abends soll die Kerwe in gemütlicher Runde ausklingen.