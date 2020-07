Pleutersbach. (fhs) Erwartungsgemäß unterschiedliche Sichtweisen gibt es zu dem "falsch messenden" Tempoanzeigegerät am Pleutersbacher Ortseingang. Für Ärger sorgt, dass offensichtlich ungewisse Daten als Grundlage für Entscheidungen angesehen werden. Jetzt haben die Behörden die genauen Zahlen genannt.

Worum geht’s? In der jüngsten Pleutersbacher Ortschaftsratssitzung hatte sich Ortsvorsteherin Elisa Rupp "schockiert" gezeigt davon, dass von "40.000 Messungen" nur "5.600" das dort geltende Tempo 50 einhielten. Im Vergleich mit seinem amerikanischen Tacho und mit GPS-Navi wichen dessen Messungen um bis zu vier Stundenkilometer ab, schrieb darauf Leser Frank Schröder. Er will wissen, wie viele der 34.600 "Temposünder" möglicherweise gar keine sind, weil das Messgerät somit um bis zu acht Prozent Abweichung ungenau arbeitet - Beleg: seine eigenen genauer eingestellten Geräteanzeigen. Erst wenn man genau wisse, wie groß der Anteil derjenigen ist, die tatsächlich schneller als 50 Stundenkilometer fahren, dann lasse sich auch bewerten, wie groß "der Handlungsdruck im sowieso permanent zugeparkten Pleutersbach" wirklich ist, so Schröder. Auf Nachfrage präzisierten das Landratsamt und Eberbachs Stadtverwaltung die in Pleutersbach erhobenen Daten: 2019 hat die Kreis-Straßenverkehrsbehörde auf der L 595 in Höhe der Einmündung Ersheimer Straße insgesamt 926 Messdaten erhoben Dabei gab es zehn Überschreitungen. "Vor diesem Hintergrund gab es keinen zwingenden Bedarf für weitere Messungen. Nichtsdestotrotz werden 2020 noch Kontrollmessungen an dieser Stelle eingeplant werden", teilt Landratsamtssprecherin Silke Hartmann mit. Dies bezieht sich auf sogenanntes verkehrsrechtliches "Blitzen"; die im Ortschaftsrat zitierten Messdaten stammen von Anzeigetafeln, die dazu dienen, Autofahrer aufmerksam zu machen so dass sie von sich aus gucken, ob ihr aktuelles Tempo mit der hier zulässigen Geschwindigkeit übereinstimmt.

Im Unterschied zu den Geräten für "Radarfallen" sind die Tempoanzeigegeräte nicht geeicht, stellen Hartmann wie auch Eberbachs Ordnungsamtsleiter Rainer Menges klar, Er verweist darauf, dass sämtlich neun im Stadtgebiet installierten Tempoanzeigegeräte wegen ihres verkehrserzieherischen Effekts installiert sind. Diese Anzeigeanlagen messen drei mal: zwei mal das herannahende Auto vor dem Ortsschild sowie das passierende Auto - die erste Messung ist in einem derartigen Abstand vor dem Ortsschild, der hinreicht, das Tempo entsprechend drosseln zu können.

Erfahrungsgemäß seien fremde, ortsunkundige Fahrer in der Regel langsamer und verkehrszeichengerecht unterwegs, während sich bei Kontrollen häufig erweise, dass sich gerade die Ortskundigen höhere Geschwindigkeiten zutrauten. Die von Leser Schröder jetzt beanstandete Anlage ist eine mobile Anlage, die sich mittlerweile in Unterdielbach befindet.

Die von Ortsvorsteherin Rupp angeführten Zahlen beruhen auf den ausgelesenen Messungen zwischen 20. November 2019 und 16. Januar 2020. Insgesamt waren damals 42 882 Messvorgänge registriert worden. Wegen der Dreifach-Messung entsteht ein Mittelwert, den die Statistik gruppiert nach Zehn-Stundenkilometer-Schritten auflistet. Zusammengezählt fanden sich bei 0 bis 50 Stundenkilometer 5.756 Messvorgänge, von Tempo 51 bis 60 waren es 17.231 Vorgänge, und ab Tempo 61 bis zu m höchsten gemessenen Wert 127 km/h waren es 19.895 Messvorgänge. Nachdem Tempo 50 vorgeschrieben ist, waren somit 37.126 gemessene Vorbeifahrende mit einer in drei Messungen ermittelten Durchschnittsgeschwindigkeit über 50 km/h erfasst worden. Diese Zahl liegt sogar höher als jene 34.600 Temposünder. Legt man eine Toleranzspektrum von zehn Stundenkilometern zugrunde, bleiben die 19.895 über Tempo-60 Fahrenden und die vom Landkreis unter 926 bislang tatsächlich zehn "Geblitzten".

Für Frank Schröder bleibt in jedem Fall wichtig: "Wenn in öffentlichem Auftrag Geschwindigkeit gemessen wird, dann muss die Messung korrekt sein." Er habe kein Problem damit, die Anzeige aus verkehrserzieherischen Gründen etwas vorgehen zu lassen, wenn das vorher jeder weiß. Wenn aber in politischen Gremien Maßnahmen gefordert werden, die auf auf falschen Messergebnissen fußen, hält Schröder das für nicht seriös.

Auf seinen Leserbrief hin habe er inzwischen auch mehrere Nachrichten von Mitbürgern erhalten, die seine Erkenntnisse bestätigten.