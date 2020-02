Pleutersbach. (me) Am Samstag, 22. Februar, um 20.11 Uhr steigt im Pleutersbacher Schützenhaus wieder der traditionelle Faschingsrock mit Steampowered Aeroplane. Treue Fans, tolle Atmosphäre - ein Heimspiel für die Eberbacher Coverband, die mit dem Publikum richtig feiern will.

Im Repertoire haben Steampowered Aeroplane Hardrock-Songs, tanzbare Rhythm-and-Blues-Nummern, Folkrock mit Mundharmonika und Mandoline, Discosound, und Rockballaden für die Ewigkeit. Sieben Musiker auf der Bühne sorgen für Abwechslung und polieren altbekannte Songs in neuem Glanz zum Mittanzen und Mitsingen auf. Dabei bekommen die bekannten Coversongs dank der besonderen Arrangements der Band eine ganz eigene Note.

Am Schlagzeug macht Heiko Schneider Druck, den Bums am Bass liefert Martin Weber, den Klangteppich legt Mathias Hils am Keyboard. Die drei Gitarristen Oliver Barth, Oliver König und Martin "Mertel" Jost (auch mit Mundharmonika und Mandoline) haben für jeden Song den richtigen Sound parat – von Blues bis Hardrock. An den Mikrofonen singen die beiden Frontfrauen Miriam Back und Susanne Lutz – und hin und wieder auch Barth, Hils, Schneider und Jost. Mehr stimmliche Bandbreite geht kaum.

Zum Faschingsrock sollen wieder einige neue Stücke zu hören sein, von der Band in der ihr eigenen Art neu arrangiert. Musik, die direkt vom Gehörgang in die Beine geht. Die Pleutersbacher Schützen übernehmen wie gewohnt die Bewirtung mit Barbetrieb. Karten gibt es an der Abendkasse.