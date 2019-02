Von Martina Birkelbach

Eberbach-Pleutersbach. "Wir sind die älteste Dorfjugend der Welt", betonen Marie Rupp und Andreas Schäfer. Die Rede ist von "Pleutersbach & Friends", eine bunt gemischte Gruppe aus "Noch-Pleutersbachern" und "ehemaligen Pleutersbachern". Zum 19. Mal wird die meist um die 30 Mann (und Frau) starke Gruppe am Hirschhorner und am Eberbacher Fastnachtsumzug teilnehmen. Rupp ist Gruppenleiterin des "Kreativteams", Thomas Völker leitet das Bauteam, und Schäfer ist "schon ewig dabei".

Und wie die Team-Namen schon aussagen, ist das Kreativteam für die Feinheiten - wie malen und dekorieren - zuständig und das Bauteam für die "groben Sachen". Eine Vereinsgründung ist nicht angedacht, "wir machen das alles aus Spaß an der Freunde - und natürlich um die Tradition der ältesten Dorfjugend aufrecht zu erhalten", so Rupp und Schäfer.

Früher in den 60er/70er Jahren, so erzählen die beiden, gab es in Pleutersbach die Faschingsgruppe "Stichlinge". "An denen haben wir uns orientiert, zumindest was den Schlachtruf betrifft. Dieser ist eigentlich immer "Helau", nur dieses Jahr wird es einen "Überraschungsruf" geben. "Wir reisen in die Zeit zurück", sagt Rupp; "Mehr wird nicht verraten".

Bei der fröhlichen Gruppe "Pleutersbach & Friends" wird auf Hochtouren geschraubt, gebohrt, gemalt und gelacht. Immer Samstags treffen sich rund 15 Mitglieder. Bei den Umzügen in Hirschhorn und Eberbach sind es meist an die 30, die mitmachen. Foto: Martina Birkelbach

Das Thema haben sie bereits im November vergangenen Jahres beim Kochkässchnitzelessen gefunden und anschließend noch in einer eigens gegründeten "WhatsApp-Gruppe" ausdiskutiert. Seit Januar treffen sich immer samstags zehn bis 15 Personen zum Wagenbau. "Wir sind meist am Samstag vor dem Hirschhorner Umzug fertig", sagt Rupp lachend. "Wir liegen auch dieses Jahr gut in der Zeit - Fertig wird’s immer", fügt Schäfer an.

Andreas Schäfer war mit einer der ersten, der mit der Dorfjugend "Alter 15 plus" im Jahr 1999 für die Pleutersbacher Kerwe einen Wagen baute. "Der Hype war damals die Love-Parade, also zogen wir als Hippies unter dem Motto Dorf-Parade am Kerweumzug durch die Straßen." Und weil es so viel Spaß gemacht hat, überlegte man sich, auch bei den Fastnachtsumzügen mitzumachen.

Der Dorf-Parade-Wagen war schon im Folgejahr schnell wieder gebaut. Es gab einen Traktoranhänger der Familien Völker und Muth. Und so starteten die Pleutersbacher Hippies mit bunten Blümchen und viel basslastiger Musik erstmals bei den Fastnachtsumzügen.

Anfangs war die Gruppe noch namenlos, aber "recht schnell haben wir dann den Name Pleutersbach & Friends gefunden", so Rupp.

In den vergangenen Jahren waren sie unter anderem als "Crazy Chickens" oder mit dem Motto "Ich bin der Anton aus Tirol" auf Tour. Für das Thema "McDonald’s" drehte sich das große "M" auf dem Wagen, und sie wurden sogar gesponsert. Gedreht hat sich auf den Wagen auch einmal ein Clownskopf. Aus einem ebenfalls gesponserten Fiat-Panda haben sie ein Schlauchboot gebaut; das Motto war natürlich klar: "Knallrotes Gummiboot".

2012 war das Thema "Bio-Klinik", und 2015 drehte sich die Discokugel zu "Modern Talking" - "Tut nicht so, als ob’s euch stört, auch ihr habt Modern Talking g’hört". Im vergangenen Jahr begeisterten "Pleutersbach & Friends" als "Piraten" die Zuschauer an den Straßen.

Traktor und Hänger standen immer aus Pleutersbach zur Verfügung. Bis zum Jahr 2015 wurde das Gefährt der Familien Völker und Muth genutzt. "Seit 2016 haben wir einen eigenen Hänger", erzählt Schäfer stolz. Er selbst hat ihn im Internet ersteigert, einen "fertigen Faschingsanhänger, sechs Meter lang und zwei Meter breit". Der Preis: 21,84 Euro. "Da habe ich sofort selbst entschieden, ihn zu kaufen", sagt Schäfer.

"Der Unimog-Aufbau wird in einer Halle in Langenthal gelagert", so Schäfer weiter. Oft werden Sachen aus dem Vorjahr wieder umgebaut: "Wir haben beispielsweise aus dem M von McDonald’ s anschließend Kamelhöcker für eine Safari (2018) gemacht." In Hirschhorn stellt sich immer wieder das Problem der Tordurchfahrt zur Altstadt: Der Wagen muss durchpassen. "Da haben wir schon die Tragflächen unseres Flugzeugs vorher eingeklappt. Und die Piraten mussten im vergangenen Jahr, Steuerrad und Reling vorher einziehen", erzählt Schäfer.

Für die Kostüme ist jeder selbst zuständig; "die werden oft auch teilindividuell", sagt Rupp. Der Altersdurchschnitt der ältesten Dorfjugend der Welt: "Zwischen 16 und 50 Jahre".

Rupp: "Es macht Spaß zu bauen und zu organisieren, beim Umzug mitzulaufen und zu feiern". Zwischendurch im Jahr gibt es meist eine Aufräumaktion, und es gibt einen "Grill-Treff-danach". Der Heimat- und Verkehrsverein unterstützt die muntere Gruppe.