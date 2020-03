Osteuropäische Pflegekräfte kümmern sich um hunderttausende hilfs- und pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Doch aus Angst vor dem Coronavirus verließen viele von ihnen das Land. Andere wollen ihren Aufenthalt in Deutschland aber auch verlängern. Foto: pa

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Osteuropäische Pflegekräfte kümmern sich um hunderttausende hilfs- und pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Doch aus Angst vor dem Coronavirus verließen viele von ihnen das Land, neue kämen – nicht zuletzt aufgrund von Grenzschließungen – kaum mehr nach, wie in den vergangenen Tagen Medienberichten zu entnehmen war. Pflegeverbände sehen bereits einen Versorgungsnotstand heraufziehen.

Wie gestaltet sich derzeit die Lage in Eberbach und Umgebung hinsichtlich dieser Problematik? Zahlen zu möglicherweise betroffenen Pflegebedürftigen lägen ihr keine vor, informiert die Leiterin des Bürgerbüros im Eberbacher Rathaus, Kerstin Gerhart. "Die meisten dieser Pflegekräfte sind nicht registriert. Ein Aufenthalt von bis zu sechs Wochen ist nicht meldepflichtig. Und sehr viele Leute wechseln die Pflegekraft alle sechs Wochen."

Hintergrund Die Lage der Physiotherapeuten Eberbach. (mabi) "Wir zählen zu den systemrelevanten Einrichtungen. Wir arbeiten und sind leistungsverpflichtend", antwortet Beate Rothenberger auf unsere Frage, inwieweit Physiotherapeuten derzeit noch arbeiten. Viele Krankenhäuser würden Patienten zurzeit schneller aus dem stationären Bereich entlassen. Diese Patienten müssen ambulant versorgt werden, "ebenso akute Fälle". Behandelt wird "gemäß der Hygieneempfehlung des Robert-Koch-Instituts". Demnach werden unter anderem nur Patienten ohne grippeähnliche Symptome behandelt, die sich nicht in Krisengebieten aufgehalten haben und keinen Kontakt mit Menschen haben, die am Coronavirus erkrankt sind oder im Verdacht stehen. Vom deutschen Verband für Physiotherapie (ZVK) hat es laut Rothenberger am 18. März "klare Informationen" gegeben, ein aktueller Lagebericht sei stets abrufbar, ebenso eine FAQ-Liste (Frequently Asked Questions; häufig gestellte Fragen). "Es können auch Videobehandlungen durchgeführt werden", so Rothenberger. Die seit 1987 in Eberbach selbstständig arbeitende Physiotherapeutin hat noch eine Angestellte. "Derzeit haben wir die Patienten so bestellt, dass sie sofort in den Raum gehen können. Es entsteht keine Wartezeit und kein Kontakt mit anderen Patienten", erklärt sie. Zudem werde die Praxishygiene verstärkt ausgeführt. Von einer "lieben, befreundeten Kollegin" haben Rothenberger und ihre Kollegin Mundschutz erhalten; "leider gibt es keine zentrale Stelle", die die Praxis mit Mundschutz und Desinfektionsmitteln versorgt. "Wir haben große Arbeitsausfälle zu verzeichnen, müssen alles dokumentieren und überlegen Kurzarbeit anzumelden", resümiert Rothenberger für ihre Praxis.

Ein paar Anfragen zwecks Übernahme von häuslicher Pflege nach Abreise der osteuropäischen Pflegekraft habe man bereits erhalten, ist von der Geschäftsführerin der Eberbacher Sozialstation Susanne Kochendörfer zu erfahren.

"Einige dieser 24-Stunden-Betreuungen sind jetzt schon weggefallen." Zwar können die insgesamt 55 Mitarbeiter der Sozialstation diese Rund-um-die-Uhr-Betreuung nicht ersetzen. Doch man versuche, den Ausfall der Osteuropäerinnen so gut wie möglich aufzufangen. "Manche Angehörigen arbeiten ja zurzeit im Homeoffice oder sind von ihrer Berufstätigkeit freigestellt", weiß Kochendörfer. Dies ermögliche ihnen vermehrt, sich um ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder zu kümmern. Bei Bedarf könnten die Mitarbeiter der Sozialstation pflegende Angehörige auch direkt vor Ort für ihre Aufgaben schulen. Liege ein Pflegegrad vor, so übernehme die Pflegekasse die Kosten für die Schulung. "Einige der Angehörigen, die nun zu Hause sind, setzen die Pflege durch die Sozialstation auch aus. Dadurch haben wir Kapazitäten für andere frei", sagt Kochendörfer. Andere verzichteten gar auf den Dienst der "Polin", die dann in einer anderen Familie eingesetzt werden könne.

Ähnliches weiß auch Christiane Blask, Pflegedienstleiterin und Geschäftsinhaberin des Eberbacher Pflegedienstes "Fairness" zu berichten. Auch bei ihr treffen die ersten entsprechenden Anfragen ein.

Natürlich werde man so gut es geht einspringen, wenn die Pflegekraft aus Osteuropa wegfalle, so Blask. "Noch haben wir Kapazitäten frei." Allerdings gilt auch bei "Fairness": Unsere 18 Mitarbeiterinnen sind ja immer nur punktuell bei unseren Kunden tätig, zur Pflege etwa oder für hauswirtschaftliche Unterstützung." Eine 24-Stunden-Betreuung könne man nicht leisten.

Doch es gebe auch osteuropäische Pflegekräfte, die in der aktuellen Situation gar nicht zurück in ihre Heimatländer wollten und daher ihren Aufenthalt in Deutschland verlängerten, haben Blask und ihre Mitarbeiterinnen bei Hausbesuchen erfahren. "Sie haben Angst, sich bei der Rückreise mit dem Coronavirus zu infizieren. Und die medizinische Versorgung ist dort halt auch nicht so gut wie hier."

Ansonsten aber sehen sowohl Christiane Blask als auch Susanne Kochendörfer im Notfall die Angehörigen in der Pflicht: Die Heime sind voll, Kurzzeitpflegeplätze seien unter den gegenwärtigen Bedingungen aufgrund der strengen Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen nur schwer zu finden. Da gelte es, ein Netzwerk aus Angehörigen zu schaffen, die sich abwechselnd und unterstützt durch die Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste ihrer hilfsbedürftigen Familienmitglieder annehmen.