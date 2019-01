Dr. Alexander Kaksa (l.) und Dr. Mathias Schmidt, Leiter der Anästhesie an der GRN-Klinik in Eberbach, arbeiten im Netzwerk für Palliativ-Medizin mit. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Es kann jeden treffen, jederzeit, die Diagnose: unheilbar krank, das Ende des Lebens zeichnet sich ab. Ein Urteil wie ein Schlag; auch wenn es so nicht gesagt wird, es fühlt sich an wie: Man kann nichts mehr tun. "Falsch", sagt Dr. Mathias Schmidt: "Wir können sehr viel tun, auch wenn wir die Krankheit nicht heilen können."

Der Chefarzt der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin hat in Eberbach die palliativmedizinische Versorgung systematisch aufgebaut, als vernetztes System, das Unterstützung dort anbietet, wo sie gebraucht wird. Ziel der Palliativmedizin ist, bei unheilbaren Erkrankungen für die Patienten und ihre Angehörigen eine bestmögliche Lebensqualität zu erreichen.

Wenn die Ärzte aus dem Team von Dr. Schmidt ans Krankenbett kommen, haben sie sich bereits einen genauen Überblick über die medizinische Situation des Patienten verschafft. "Für das erste Gespräch nehmen wir uns sehr viel Zeit", sagt Oberarzt Dr. Alexander Kaksa. Behutsam versuchen sie herauszufinden, wie genau ist der Kranke über seinen Zustand informiert ist. Kann er die Nachricht verkraften, wie geht er damit um? "Auch als Arzt muss man schwierige Situationen aushalten können", sagt Dr. Kaksa.

Die Betroffenen können verzweifelt sein und sind nur schwer zugänglich, andere verdrängen das Problem, wollen die Situation nicht wahrhaben. Aber es bleiben fast immer die gleichen Fragen: Wie geht es weiter? Wie viel Zeit bleibt mir noch? Was erwartet mich? Werde ich Schmerzen haben, leiden? Wer versorgt mich? Wie wird mein Leben zu Ende gehen? Was wird aus meiner Familie?

"Wir lassen die Menschen mit ihren Ängsten und Problemen nicht alleine", sagt Dr. Schmidt. Es gilt herauszufinden, was am meisten belastet. Ziel ist, Beschwerden zu kontrollieren und so weit wie möglich zu lindern. Gegen Schmerzen gibt es hoch wirksame Medikamente und andere Maßnahmen; auch Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Atemnot, Erschöpfung oder seelische Probleme wie Depression lassen sich behandeln.

"Wir können viel an Lebensqualität für die Patienten zurückgewinnen", sagt Dr. Schmidt. Die verbleibende Zeit kann sich über Monate oder Jahre erstrecken, Prognosen basieren auf Erfahrungswerten, immer wieder gibt es Beispiele von Menschen, die erheblich länger lebten als zunächst angenommen wurde.

Einer der berühmtesten Fälle ist der des Physikers Stephen Hawking, der über 50 Jahre mit ALS (Amyotropher Lateralsklerose, einer unheilbaren Erkrankung des Nervensystems) lebte; in den meisten Fällen bleiben nach der Diagnose maximal fünf Jahre. Jede Maßnahme wird mit den Patienten besprochen. "Nur, wenn sie über Wirksamkeit und Nebenwirkungen aufgeklärt sind, können sie autonom entscheiden", sagt Dr. Kaksa.

Manchmal steht auch nicht die Krankheit selbst im Vordergrund, andere Sorgen belasten die Patienten, finanzielle Probleme etwa, die Familie, die alleine zurückbleibt. Und sehr oft bekommt Spiritualität eine völlig neue Bedeutung: der Sinn des Lebens und des Sterbens und die Frage, was nach dem Tod kommt. Sozialdienst, Seelsorger und Psychologen arbeiten mit der Klinik zusammen. "So lange die Patienten im Krankenhaus sind, besuchen wir sie jeden Tag", sagt Dr. Kaksa.

In der wöchentlichen Teamsitzung mit Physiotherapeuten, Pflege- und Sozialdienst wird die aktuelle Situation eines jeden Patienten besprochen. Ziel ist das, was die meisten unbedingt möchten: die Patienten so weit zu stabilisieren, dass sie nach Hause oder in eine Pflege-Einrichtung entlassen werden können. Eine ambulante Palliativ-Versorgung stellt sicher, dass die im Krankenhaus begonnenen Maßnahmen fortgeführt und die Patienten auch dort gut versorgt werden.

Hintergrund Die Patientenverfügung Idealerweise ergänzen sich beide Dokumente. Sie sollen sicherstellen, dass medizinisch nur das gemacht wird, was man selbst möchte, auch wenn man nicht mehr in der Lage ist, das zu sagen. Mit der Patientenverfügung legt man fest, welchen medizinischen Maßnahmen gewünscht und akzeptiert, welche abgelehnt werden, ob und wann überhaupt lebenserhaltende Maßnahmen getroffen werden sollen. In einer Vorsorge-Vollmacht benennt man eine oder besser mehrere Personen, die den Patientenwillen gegenüber Ärzten, weiteren Angehörigen und Institutionen vertreten. Dr. Schmidt sagt dazu: "Eine Patientenverfügung stellt sehr oft nicht die medizinische Situation dar, der Arzt kann also nicht sicher sein, ob sein Handeln dem Willen des Patienten entspricht. Beide Dokumente zu erstellen ist optimal, entscheidet man sich nur für eines, hat sich in der Praxis die Patienten-Verfügung als besserer Weg erwiesen."

[-] Weniger anzeigen

Spätestens jetzt sollte über eine Vorsorge-Vollmacht oder - aus ärztlicher Sicht problematischer - eine Patientenverfügung gesprochen werden. Die Betreuung des Kranken, aber auch der Angehörigen wird engmaschiger und intensiver, wenn in den letzten Monaten und Wochen das Lebensende näher rückt, in den letzten Tagen und Stunden stehen einfühlsame Begleitung und das Sterben in Würde im Zentrum der Bemühungen.

Wenn in der Sterbephase Schmerzen, Atemnot oder Angst so belasten, dass sie als unerträglich empfunden werde, gibt es die Möglichkeit, mit Beruhigungsmitteln das Bewusstsein zu dämpfen oder auch völlig auszuschalten.Vom ersten Gespräch bis zum letzten Atemzug versucht man, alles zu tun, um das Befinden des Kranken und seiner Angehörigen so gut wie irgend möglich zu gestalten- so, wie es dem Willen des Patienten entspricht.