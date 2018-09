Eberbach-Lindach. (MD) Eine Wunschliste für den städtischen Haushalt 2019 hat der Lindacher Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung einmütig beschlossen. Wie Ortsvorsteher Peter Schwarz erläuterte, steht dabei die Erstellung einer barrierefreien Rampe beim Treppenaufgang zum talseitigen Bahnsteig an erster Stelle.

Dies war im Ortschaftsrat schon mehrfach gefordert worden. Doch alle Bemühungen und Anfragen an die Deutsche Bahn AG und an Landtagsabgeordnete hätten bislang keine Lösung erbracht. Erstmals meldete man Mittel dafür laut Schwarz 2012 an. Für sehr wichtig erachten die Ortschaftsräte auch , dass für den Anschluss des Ortsteils an die Datenautobahn Mittel bereit gestellt werden. Denn die Internetversorgung in Lindach ist bislang recht unbefriedigend. Man fordert daher eine baldige Lösung.

Renoviert werden soll auch das alte Waaghäusel an der B37. Das Dach wurde vor einigen Jahren bereits neu eingedeckt. Im Frühjahr 2019 sollen Maßnahmen wie Erneuerung des Tores, Innenrenovierung, Putz- und Aufräumarbeiten im Umfeld des Häusels angegangen werden. Dafür bereits genehmigte Mittel sollen nach 2019 übertragen werden. Sechs Sitzbänke mit Lehnen möchte der Ortschaftsrat für den Außenbereich der Aussegnungshalle. Bei Beisetzungen im Ortsteil sei die Halle grundsätzlich voll belegt. Viele Trauergäste müssten sich außen aufhalten. Da die Trauergemeinden häufig zum überwiegenden Teil aus älteren Personen bestünden, seien zusätzliche Sitzgelegenheiten wünschenswert. Schließlich möchte man neue Geräte für den Spielplatz und eventuell einen Sandkasten.