Vom aufgegebenen Ferdinandsdorf gibt es nur noch wenige Überreste im Wald wie etwa diesen Steinbogen eines Gewölbekellers in Unterferdinandsdorf. Foto: Michael Hahl/Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Fehler der damaligen Landesherren, Raubbau an der Natur, ungünstige Klima-Umstände und auch Fehlverhalten der Betroffenen selbst haben im 19. Jahrhundert zur Aufgabe von kleinen Orten im Odenwald geführt. Am Beispiel von Ferdinandsdorf und Rineck schilderte der Geograf Michael Hahl vor rund 70 Besuchern des Vortragsabends "Amerika-Auswanderung aus dem Odenwald", was damals geschah und welche Lehren man heute noch daraus ziehen kann.

"Die Oberamtsstadt Mosbach hat damals festgestellt, dass das Großherzogtum Baden den Odenwald vernachlässigt hat," erklärt Vortragsredner Hahl nach einem detaillierten Vortrag über die heute noch vorfindbaren Reste der ehemaligen Odenwaldorte Ober- und Unterferdinandsdorf, Rineck und Galmbach/Eduardsthal. Hahl mündete damit in seiner Bewertung jener Umweltgeschichte vor 170 bis 200 Jahren. Er baute bei seinem Eberbacher Vortrag auf seine Veröffentlichungen, die er u.a. 2016 für den Breuberg-Bund verfasst hatte

Heute zeigten sich die Zusammenhänge von unverhältnismäßigem Ressourcenverbrauch wie Holzeinschlag und Ackerbodenausbeutung mit Not für die dort lebenden Menschen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gründete der mit der Grafschaft Zwingenberg belehnte Ferdinand Andreas von Wiser zwischen Mülben und Reisenbach Ferdinandsdorf und siedelt dort Heimatlose an. Lage und Zuschnitt des Dorfes und seiner Rodungs-Ackerflächen ist ungünstig.

Bartczak, Robert: Bettelmanns Umkehr: Verfall und Niedergang der Odenwälder Siedlung Ferdinandsdorf, 1997 Beichert, Karl Wilhelm: Muckental und Rineck, Schicksale zweier Dörfer im Odenwald, Neckarburken 1995 Ebersold, Günther: Wingarteiba - Geschichte des östlichen Odenwalds und des Baulands , 1986 Hahl, Michael: "Ferdinandsdorf im Fokus umweltgeschichtlicher Betrachtungen - Ein Beitrag zur Ursachendiskussion einer neuzeitlichen Odenwälder Wüstung", in: "Der Odenwald", Heft 1/2016 des Breuberg-Bundes Rifkin, Jeremy: Die empathische Zivilisation. Wege zu einem globalen Bewusstsein. Frankfurt/New York 2010

Hinzu kommen die Zeitumstände der Revolutionskriege ab 1792 mit einhergehender Verarmung der Bevölkerung, hemmungsloser Holzeinschlag, eine heute als "kleine Eiszeit" bezeichnete Klimaverschlechterung in ganz Europa ab 1750, Anfang des 19. Jahrhunderts ein regelrechtes Kältejahrzehnt sowie zum Wechsel des 18. aufs 19. Jahrhundert eine starke Zunahme der Bevölkerung bei gleichzeitigen Agrarkrisen (etwa wegen der "Kartoffelfäule". Das hat zur Folge, dass viele kleinbäuerliche Existenzen bankrott gehen. Hahl: "Es gab zwei Ventile: die Revolution 1848 und die Auswanderung nach Amerika." Hahl fragte, warum gerade die genannten Dörfer wüst fielen, also aufgegeben wurden, während andere Orte im Odenwald, die ja unter den gleichen Bedingungen litten, dennoch fort bestanden.

Hier führte er die Konflikte der alteingesessenen Nachbarschaftsbevölkerung mit den neu Angesiedelten an, erinnerte an den Schimpfnamen "Langfingerlesdorf" für Rineck und die Konflikte der Menschen um die raren wenig ertragreichen Ackerböden. Hahl plädierte für eine differenzierte Sichtweise auf die tatsächlichen Ereignisse wie auf die jeweiligen Zeitumstände.

Die "Neue Welt" erwies sich für viele der Darbenden als Hoffnungsschimmer. Amerika sei eine echte Chance gewesen, aber Überfahrt und Ansiedlung forderten Tribut: Hahl erwähnte US-Kritik, was für zerlumpte Verarmte da aus Europa ins Land strömten, erinnerte an die Umstände etwa des harten Winters 1845/46 ("Todesfalle Texas") und auch daran, wie die Massenzuwanderung aus Europa den Rückgang der indigenen Kultur in (Nord-)Amerika mit sich brachte.

Anfangs konnten sich einzelne Dörfler die Überfahrt noch selbst finanzieren. Später bezahlte auch dies der Landesherr. Hahl: "Für die Markgrafen war dies günstiger als die dauerhafte Armenunterstützung." Unklar sei, ob die letzten Verbliebenen mit Zwang in andere Ortschaften umgesiedelt wurden.

Dieses wie auch zahlreiche andere Bilder und Fakten stellte Michael Hahl bei seinem Vortrag "Amerika-Auswanderung aus dem Odenwald" vor dem Ephrata-Freundeskreis vor. Foto: Michael Hahl/Felix Hüll

In der Zwischenzeit holte sich der Odenwald die gerodeten Flächen zurück.

Heute ist von den Wüstungen kaum noch etwas zu sehen. Mit Fotografien der Reste, Kartografierung und wissenschaftlichem Aufarbeiten der Wüstungsgeschichte bestritt Hahl den größten Teil seines über zwei Stunden dauernden Power-Point-gestützten Vortrags.

Der Vorsitzende des Freundeskreises Ephrata, Reiner Heun, dankte dem Referenten und den interessierten Zuhörern. Sie waren in hochschwüler Frühsommeratmosphäre den Ausführungen gefolgt und hätten dem Vernehmen nach gern noch mehr über die Schicksale der Ausgewanderten erfahren.