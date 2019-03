Odenwald. (RNZ) Am Samstag, 30. März, lodern wieder die Lärmfeuer im Odenwald. Freiwillige Feuerwehren, Geschichtsvereine, Brauchtumsvereine, Gemeinden und einzelne Gastronomen laden dazu ein. Mit Einbruch der Dunkelheit werden die Feuer entzündet und das Signal, das einst zur Gefahrenwarnung genutzt wurde, immer weitergegeben von Hügel zu Hügel. Die genaue Uhrzeit der Entzündung richtet sich nach Wetter und Rahmenprogramm der einzelnen Veranstalter, jeder ist selbst verantwortlich für das Programm.

Seien die Lärmfeuer nun historisch oder touristisch - auf jeden Fall sind sie eine tolle Gelegenheit, sich am Feuer zu begegnen und auf friedliche Weise das Lodern der Flammen zu genießen.

Im südlichen hessischen Teil liegt als Zentrum der überwiegend bewaldeten Hirschhorner Höhe als einzige Rodungsinsel die Höhensiedlung Rothenberg. Von dort aus, hoch über den Tälern von Finkenbach und Gammelsbach, wird der Flammenschein weit zu sehen sein. Bei gutem Wetter ist hier schon der Sonnenuntergang eine Augenweide. Neben der traditionellen Fackelwanderung für Kinder wird es in diesem Jahr auch wieder eine Feuershow von Jeremy geben. Im Programm ist ebenfalls wieder Bogenschütze Michael Dorsch aus Großheubach.

Bei Einbruch der Dunkelheit entzündet er das Lärmfeuer mit Brandpfeilen. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Im Feuerwehrgerätehaus erwartet die Jugendfeuerwehr Rothenberg Gäste mit zünftigen Odenwälder Speisen. An Sporthalle und Feuerwehrgerätehaus stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Am Greiner Eck wird beim Lärmfeuer ein Windrad fantastisch beleuchtet. Nach dem großen Erfolg der Premiere beim Lärmfeuer 2018, hat sich die Energiegenossenschaft Starkenburg entschlossen, auch 2019 ein Windrad am zu illuminieren. Die Lichtkünstler der Young Dimension Eventtechnik Bürstadt, bekannt vom "Felsenmeer in Flammen", werden im Windpark farbige Kunstwerke kreieren. Veranstalter ist die Freiwillige Feuerwehr Grein und die Stadt Neckarsteinach. Der Platz ist zu Fuß erreichbar vom Parkplatz Kreuzschlag in Grein (Wanderweg mit dem Quadrat, Wegkreuzungen zusätzlich ausgeschildert), für den Weg sollte man eine Taschenlampe dabeihaben. Einen Shuttleservice ab Parkplatz Kreuzschlag gibt es ab 17.30 Uhr für Hin- und Rückweg.

Lärmfeuer sind ein alter Brauch der Informationsübertragung: von Hügel zu Hügel flammt ein Feuer auf, etwa um vor einmarschierenden Feinden zu warnen. Vor Erfindung von Semaphoren und Telegrafie war dies eine effektive Methode, wesentlich schneller als reitende Boten. In den Kriegen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts wurden die Lärmfeuer gezündet, desgleichen in den Revolutionsjahren bis Mitte des 19. Jahrhunderts. "Lärmfeuer" kommt von Alarm, was aus dem Französischen stammt und "zu den Waffen" bedeutet.

Das Lärmfeuer-Projekt ist der Versuch, diese historische Kommunikationsmethode vor dem Vergessen zu bewahren, seit 2007 gibt es sie im Odenwald wieder. An etwa dreißig Orten im ganzen Odenwald werden an einem Abend im Vorfrühling die Lärmfeuer entzündet. Der touristische Rahmen wurde ausgebaut.

Info: Alle Veranstaltungen rund ums Lärmfeuer sind im Internet zu finden unter www.felsenmeerdrachen.de.