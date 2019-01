Oberzent-Rothenberg. (pol/mün) Eine 18 Jahre alte Heidelbergerin verlor am Samstag auf der Landesstraße zwischen Rothenberg und Beerfelden die Kontrolle über ihr Motorrad. Laut Polizei geriet die junge Frau in einer Linkskurve ins Straucheln, dann in den rechten Straßengraben und stürzte.

Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren am Unfall keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt.