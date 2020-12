Oberzent (RNZ) Der Postfiliale-Standort bei Familie Denniger "Im Schulzenfeld" in Rothenberg, wird ab 1. Januar 2021 nicht mehr betrieben. Denniger hat 15 Jahre in eigenen Räumen Post- und Paketdienstleistungen der Deutschen Post AG in Rothenberg aufrecht erhalten. Um dies weiter anbieten zu können, wird dringend ein neuer Betreiber für eine Postfiliale gesucht.

Sollte sich kein Nachfolger finden, müssten die Rothenberger auf diesen Teil ihrer Infrastruktur verzichten. Die Deutsche Post AG signalisiert ihr Interesse am Aufrechterhalten einer Postfiliale in Rothenberg durch Anfragen bei Rothenberger Unternehmen. Bislang ohne Erfolg. Laut Post sei auch ein privater Betreiber denkbar, für den es verschiedene Geschäftsmodelle geben könne. Interessenten können sich bei F. Beisel unter der Telefonnummer 0 60 68 / 75 90 - 9 26 oder per E-Mail: vorzimmer@stadt-oberzent.de melden.