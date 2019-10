Von Marcus Deschner

Oberzent-Ober-Hainbrunn. Über 90 landwirtschaftliche Fahrzeuge und rund 40 Old- und Youngtimer sowie an die 20 Motorräder und Mopeds gaben sich am Sonntag auf Ober-Hainbrunns Festplatz ein Stelldichein. Dorthin hatte zum zwölften Mal der Männergesangverein zum Schlepper- und Oldtimertreffen geladen.

Bei schönem Herbstwetter strömten den ganzen Tag über Besucher zur Festwiese. Schon morgens trafen die blank geputzten Fahrzeuge ein. MGV-Vorsitzender Wilfried Friedrich und mehrere Helfer wiesen den Besitzern Stellplätze zu, so dass jeder seinen "Schatz" aus Blech und Stahl präsentieren konnte.

Doch zunächst wurde von allen ausgestellten Fahrzeugen ein Foto gemacht, deren Besitzer erhielten zusätzlich einen Button. Sehr vielfältig war die dort vertretene Markenauswahl. Hanomag, Lanz, Deutz, Unimog, Kramer, Mc Cormick, John Deere und andere wohl bekannte Marken standen in Reih und Glied bereit zur Besichtigung. Die Besitzer hatten Schildchen mit Angaben zu den Fahrzeugen angehängt und gaben meist auch selbst gern Auskunft zu Herkunft, Baujahr, Pferdestärken und einigem mehr.

Viele der ausgestellten Maschinen sind noch in Gebrauch. So war auch ein 200 PS-starker Schlüter-Truck aus Beerfelden dabei. Zwei Tage vorher war auf dem Gelände ein Erdhügel aufgeschüttet worden, über den unter anderen auch dieser Kraftprotz rollen sollte. Doch dann kam tags zuvor ein starker Regenfall. "Zu gefährlich", befand man seitens der Veranstalter.

Viele Blicke zieht die Holzschneidemaschine von Peter Kwiatkista aus Finkenbach an. Sie verfügt über ein Adler-Fahrwerk mit 18 PS starkem Motor, der Rest ist Marke Eigenbau. Fotos: Marcus Deschner

Schließlich wagte sich doch einer mit einem leichten Traktor über den Hügel, dann kam ein etwas schwererer an die Reihe und schließlich passierte auch das 6,5 Tonnen Schwergewicht unter dem Beifall der Zuschauer den Wall, ohne dass es kippte. Den kleinsten Allradschlepper, einen Iseky, hatte Attila Bundai aus Brombach mitgebracht.

Auch ein Kramer Wasserverdampfer war unter den Maschinen. Bei dem bleibt das Wasser zur Kühlung des Motors nicht im geschlossenen Kreislauf, sondern verdampft und muss daher immer wieder nachgefüllt werden. Der Hainbrunner Christian Vogt brachte gleich drei Fahrzeuge mit, die topp in Schuss waren. Darunter zwei Mercedes Strich-Achter und ein Exemplar aus der Baureihe W 123.

Uwe Bissdorf aus Hirschhorn war mit Mercedes SL W 107 sowie einem Mini-Cooper unterwegs. Hans Lanik aus Waldbrunn reiste mit Frau Sabine und Tochter Dorothee erstmals mit einem Steyr-Puch Pinzgauer an.

Zahlreiche Gäste kommen zum zwölften Hainbrunner Schlepper- und Oldtimertreffen. Allein um die 90 landwirtschaftliche Fahrzeuge sind auf dieser Technik-Liebhaberschau zu sehen. Fotos: Marcus Deschner

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war am frühen Nachmittag die Fahrzeugparade. Wilfried Friedrich stellte die einzelnen Fahrzeuge und deren Eigentümer kurz vor und ließ diese auch selbst zu Wort kommen. So manche Anekdote wurde dabei zum Besten gegeben. Aus dem Kreis Bergstraße kam ein stolzer Besitzer eines Amphicars. Das Schwimmauto hat schon einige Jährchen auf dem Buckel. "Wenn man aus dem Wasser kommt, muss man unbedingt erst die Bremsen trocken kriegen", klärte der Mann die Zuschauer auf. Der Brombacher Fritz Heinzmann schoss mit seinem Lanz, Baujahr 1957, Coladosen und Golfbälle in die Luft. "Sind die Hühner platt wie Teller, war mein Lanz mal wieder schneller", war auf seinem T-Shirt zu lesen. Der Finkenbacher Peter Kwiatkista erklärte seine mobile Holzschneidemaschine, eine Augenweide waren der 50 Jahre alte Käfer-Cabrio des Eberbachers Hans Beier sowie der sogar 16 Jahre ältere Käfer von Harald Birkelbach. Derweil herrschte am Bierwagen und der Essensausgabe reger Betrieb. Gut 60 Helfer hatte der MGV im Einsatz. Kinder konnten sich schminken lassen. Zudem gab’s heuer erstmals eine kleine Tierschau mit Ziegen, Hühnern, Puten und Hasen.